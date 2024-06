Antes de llegar al Villicum, Luciano Benavides sufrió un accidente y tuvo que ser rescatado por un helicóptero

En uno de los caminos, Luciano Benavides cayó con su Husqvarna y quedó herido. Fue rescatado por un policía y fue trasladado en helicóptero hasta la capital provincial y luego se lo derivó a Salta. “Todo venía muy bien, enfocado y empezando a tener buen ritmo en la segunda mitad de la etapa, hasta que en esa recta previo a la curva toqué suave el freno delantero y perdí la moto muy rápido debido a la poca tracción, empezando a deslizarme varios metros hasta impactar con las piedras”, contó el salteño de 28 años en un posteo en su perfil de Instagram.

“Eso fue lo que me generó una quebradura en un hueso de la cadera, con necesidad de intervención quirúrgica en los próximos días para recuperar lo más rápido posible. Lamento mucho estar fuera de esta carrera que tanto amo, y que realmente corrí porque sentía que llegaba bien para hacerlo”, agregó Faster (como se lo conoce).

En tanto que aclaró que “no fue un error de desconcentración ni nada raro, solo cosas que pasan en menos de un segundo en este deporte y que podría haber sido solo una caída más”.

El vigente campeón mundial de Rally Raid en motos está fuera de peligro. Su lesión en la cadera no es de gravedad y si no fuese un deportista profesional de alto nivel que requiere que se acorten los tiempos de recuperación, no sería necesaria la operación.

No obstante, este medio puede confirmar que este jueves será intervenido quirúrgicamente. La recuperación duraría entre un mes y un mes y medio. Aunque Luciano ya pudo levantarse por sus propios medios para ir al baño y se lo nota de buen ánimo pese a la frustración de abandonar la fecha en su país.

Fuente: Infobae