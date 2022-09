Antes del primer amistoso y esperando por Qatar, De Paul y una reveladora frase sobre la Selección

https://twitter.com/TyCSports/status/1573030701477265409 De Paul, en exclusiva desde Miami: "Cada vez falta menos y mi cabeza está diariamente en el Mundial". pic.twitter.com/Idnzbq1glQ — TyC Sports (@TyCSports) September 22, 2022

En este sentido, el futbolista de Atlético de Madrid, donde hoy alterna tanto en La Liga como en la UEFA Champions League, compartió una situación que lo perturba y mucho, pero que intenta manejarla como puede pensando en el bien del equipo para Qatar 2022.

"Siempre digo que no quiero que empiece, porque probablemente no lo disfrute. Es mucha presión, competencia, nerviosismo y ansiedad, es muy difícil. Intento disfrutar todo este proceso, me gustaría que sea más, a veces me cuesta. Seguramente va a ser una locura. Uno vive muy concentrado y la crítica puede ser a veces hasta dañina", admitió.

Y agregó: "Entonces intentas hacer tu trabajo lo mejor posible. Sí disfruto la previa de los partidos y la semana de entrenamientos, pero cuando empieza la competición me cuesta. Eso llevado a un Mundial, la competición más importante y por la que uno siempre sueña, sé que me va a costar mucho, todo".

Consultado sobre cómo llega de cara a los amistosos contra Honduras y Jamaica, en Estados Unidos, el ex Racing detalló: "Bien, muy bien. Venimos de una derrota dura en el derbi (1-2 vs. Real Madrid), pero jugando mucha competición. Física y mentalmente me encuentro muy bien, en un buen momento".

"Competir siempre es importante. Ya de acá a lo que queda, lo que se pueda incorporar es muy poquito. Creo que es importante seguir compitiendo porque mentalmente te ayuda y te va a hacer el camino más rápido para llegar a la Copa del Mundo. La idea es llegar siempre al 100 por ciento. El cuerpo técnico ya nos conoce muchísimo, jugar o no a esta hora no creo que cambie mucho. La idea y la base de estos cuatro años Lionel Scaloni la tiene", remarcó.

LOS PUNTOS CLAVES DE RODRIGO DE PAUL

Su cambio de look, de morocho a platinado: "Un cambio a veces está bueno. Después de algunas situaciones que pasé, quise meter un poco de color a mi vida. Vamos a ver si queda hasta el Mundial. En la Copa tuve otro corte, me fue bien, y vamos a ver cómo sigue. No lo decidí, pero estoy contento con el look".

De la separación con Camila Homs a la nueva relación amorosa con Tini Stoessel: "Las injusticias no me gustan. Yo siempre digo que no busqué ser conocido, busqué ser jugador de fútbol y sé todo lo que eso conlleva. Tengo una vida como cualquier persona normal, que puede separarse o tener sus cosas. Es cierto que la vida me llevó a conocer a la persona con la que estoy ahora (Tini), que es muy conocida y eso hizo que venda todo lo que nos sucede. Somos dos personas jóvenes que al final intentamos llevar alegría a las casas, ella con su trabajo y yo con el mio. Lo que más me molestó siempre fueron no las injusticias a mi, sino a los que estaban alrededor: ella, mi mamá, la gente que uno quiere... La gente opina, a veces con ganas de dañar o vender alguna noticia, y yo en mi vida cotidiana vivo muy tranquilo porque sé cómo me comporté siempre. Ella siempre se comportó de una manera muy correcta y en nuestra vida nos va bien porque hacemos las cosas sin perjudicar a nadie".

