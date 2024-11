All Boys la pudrió y se quejó en medios porteños por esta jugada, pero ¿dónde está la mano?

Pasaron dos días de la clasificación ante All Boys y los de Floresta todavía no superan la derrota. Es que San Martín se plantó bien en su cancha y sacó adelante un partido adverso con el empuje de la gente , que el domingo alentó más que nunca para obtener el pasaje a la semifinal del Reducido de la Primera Nacional. Fue un duelo picante, de mucho suspenso y hasta 'polémico' para medios porteños. Hubo tres expulsados en la visita y en la visita armaron un cacerolazo para mostrar la supuesta mano de la discordia.

image.png

All Boys es una caldera. Están indignados por una supuesta mano que no cobró Fabricio Llobet, el juez del partido, y eso 'desmadró' todo. Medios nacionales hablaron de que All Boys fue perjudicado, que San Martín puso plata para clasificar y hasta que las rojas no eran rojas... Pero el foco de todo básicamente estuvo en la acción del Pulpo González, que supuestamente acomodó la pelota con la mano antes de tirarle el centro a Maximiliano Casa en el primer gol y descuento 2-1.