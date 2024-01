Alexander Moreno, cuando el sonido no es una barrera en el pelotón

"Sin los audífonos no escucho nada. Puedo hablar algo, con un poco de dificultad, pero se me entiende. Pero lo llevo bien, creo que casi todo el ambiente del ciclismo me conoce, al igual que el pelotón, que me sabe entender cuando les quiero decir algo o quieren darme un consejo. Me tienen que hablar de frente y pausado así les puedo leer los labios", cuenta el protagonista de esta historia de superación pura.

WhatsApp Image 2024-01-12 at 16.03.24 (2).jpeg

Alexander explica que los implantes se los quita cuando se sube a la bicicleta para competir y que desde entonces se apoya en la vista para manejarse dentro del pelotón: "Tengo que prestar atención. A los audífonos me los saco por miedo a que en una caída se me rompan. Es algo muy caro. Ya me pasó en un Nacional que me caí y se me rompieron. Pero en general los uso todo el día en casa y para salir a entrenar".

Sería muy importante que todas las personas oyentes aprendan lenguas de señas para que se puedan comunicar con personas como yo. Sería muy importante que todas las personas oyentes aprendan lenguas de señas para que se puedan comunicar con personas como yo.

Alexander es oriunfo del barrio Santa Cruz, departamento Chimbas. Allí vive junto a su mamá Adriana (ama de casa) y su papá Martín (obrero), quienes son su gran sostén en el deporte. "Mi familia cumple un rol muy importante en mi vida deportiva, tanto mi mamá como mis hermanos. Pero mi papá es el que está en todas conmigo: estoy muy agradecido con ellos por el apoyo que recibo en cada carrera. También agradecer el apoyo de mis tíos, tías, primos y mi abuela. Ellos están donde sea, aunque haya viento o lluvia ellos están a la orilla de la ruta y eso me hace muy feliz", expresa.

WhatsApp Image 2024-01-12 at 16.03.25.jpeg

En el ciclismo arrancó cuando tenía 14 años, un año después ya empezó a competir. Su hermano Uriel ya practicaba la disciplina junto a un primo, y también tenía un tío, Juan Carlos Manzano, por el que asistía todos los domingos a las carreras. Este último fue su gran inspiración en el deporte de las dos ruedas: "Por ellos me empezó a gustar el ciclismo y le terminé diciendo a mi papá que yo también quería practicarlo. Es un deporte hermoso, lo que más me gusta es entrenar mucho para poder estar bien en cada carrera. Mi tío fue quien me enseñó mucho; él fue mi primer profe y ahora es el entrenador de la escuela de ciclismo Juventud del Norte".

Alexander también integra la Selección Sanjuanina. En el último Campeonato Argentino obtuvo una medalla de bronce.

Después de años de entrenamiento el primer equipo que le abrió las puertas fue Ureña Construcciones. Después pasó por Pilares y Mani Zabala, hasta llegar a su actual escuadra, el DM Cicling, con la que correrá el Grand Prix. "Va a ser mi primera carrera larga y vivo la previa con muchas ansias. Espero darlo todo para poder terminar las siete etapas. Espero hacer un buen trabajo junto a mis compañeros de equipo. La etapa que más me genera ilusión es la del Alto Colorado, porque es la etapa reina y una de las más duras", señala el joven.