Alejandro Schiapparelli, el hombre que lee a Guardiola y se puso el equipo al hombro para reemplazar a un amigo: "Raúl (Antuña) me felicitó"

-La verdad que estamos muy contentos por el resultado que se obtuvo, de poder seguir ahí arriba, primeros en el campeonato. Es cierto que cuando se gana la semana es más tranquila. Ahora tenemos una semana de recuperación, porque ahora el jueves viajamos, pero seguimos trabajando de la misma forma. Siempre con el mismo objetivo, y con el mismo profesionalismo de semana tras semana.

-¿Cómo fue pasar a ser la voz de mando del plantel, te cambió en algo?

-Acá un poco lo que cambió fue el título de entrenador, que es lo que se pone en una planilla. Pero la forma de trabajar ha seguido siendo la misma. Antes estaba Raúl y yo atrás de él, y ahora estoy con Roli. Pero la manera es la misma. Después, por momentos, es cierto, a veces se pueden tomar decisiones diferentes. En realidad cuando estaba Raúl también debatíamos todo para ver cómo lo hacíamos, pero ahora lo hacemos con Roli, así que prácticamente seguimos todo de la misma forma. Tenemos que seguir por este camino, que vamos bien; esperemos que ahora en el próximo partido podamos tener un buen resultado.

-¿Cómo fue el ida y vuelta con Antuña a la distancia?

-Hablamos después del partido y me preguntó cómo había sido el encuentro, cómo había estado, cómo habían andado los chicos. Así que estuvimos charlando ahí un rato y me felicitó. También hablé anoche (por el lunes), pero no tanto de lo futbolístico, sino de otras cuestiones. Pero estamos en contacto permanentemente, siempre pregunta para ver si hubo algún problema acá en el club o algo. Somos un grupo de trabajo, como siempre lo hemos dicho, y entre todos tratamos de dar lo mejor para el club.

La dupla Schiapparelli-Rodríguez estará también al frente del plantel contra Tristán Suárez y Patronato. Después retomará el mando Antuña.

-Hace 20 años estabas como jugador en San Martín, y ahora cómo DT, ¿cuánto te emociona esa transición?

-El otro día cuando terminó el partido, que iba saliendo al túnel, la verdad que un poco me emocioné. A uno se le pasan muchas cosas por la cabeza, ha sido mucho sacrificio, me han pasado muchas cosas cuando dejé el fútbol. Lamentablemente tuve que dejar el fútbol no porque quería, sino por una lesión, y bueno, después fueron años duros para mí. Pero seguí trabajando, seguí con el sueño de seguir creciendo en esta profesión. Y es cierto que por momentos uno veía un poco lejano todo esto, pero creo que con trabajo, con sacrificio, las cosas llegan. Ahora se nos ha dado la oportunidad, así que esperemos dar lo mejor para el club y dejarlo lo más arriba posible.

-¿Lo vivís como una revancha?

-Mi idea, inclusive cuando todavía estaba jugando, siempre fue ser técnico. Mi último año había sido en Bolivia y yo me lesioné en el 2012, pero ya en el 2011 había arrancado el curso de técnico. Y cuando volví al país, lo terminé acá, en 2013. Gracias a Dios, cuando ya decidí dejar de jugar porque no podía, siempre conseguí trabajo rápido, siempre me llamaron de equipos acá de San Juan. Fue un lindo camino de mucho aprendizaje, mucho crecimiento, y creo que eso me ha servido de mucho también. Cuando se dio la oportunidad de estar acá en San Martín fue porque Raúl (Antuña) había arrancado en inferiores y me convenció para venir. Y ha sido un camino lindo de aprendizaje que todavía hay que recorrer bastante y seguir aprendiendo.

-¿Cómo te convenció Antuña para retornar al Hilario, después de 20 años?

-Con Raúl soy amigo, somos amigos y jugábamos juntos en la Liga de los Profesionales. Y me dijo "venite acá". Yo había estado en Peñarol y estaba un poco decepcionado de algunas cosas que habían pasado, y no quería como empezar a dirigir tan rápido. Pero él me dijo que fuera a San Martín, que dirigiéramos juntos, que me iba a servir y bueno, arranqué. De hecho arrancamos en el club, estuve tres meses ahí con él y se dio muy rápido esto de saltar a Primera. Una vez que ya pudimos arrancar acá, directamente se me abrieron las puertas para seguir siempre relacionado con el plantel profesional. Claro, siempre aprendiendo mucho de los técnicos que han ido pasando.

-Y se armó un equipo sólido, junto al Roly y Antuña...

-En realidad somos amigos, que eso nos ayuda mucho. Tenemos muy buena relación, mucha confianza entre nosotros. Si bien a veces discernimos en un montón de cosas, como tiene que ser, siempre se debate todo y se llega a algún punto en común, que es lo mejor para el club. Uno está feliz, está contento. Ojalá que podamos seguir dando pelea hasta el final del campeonato.

-Más allá de los resultados, el hincha también tiene confianza para con ustedes...

-En realidad mi trabajo fue un poco más silencioso, más tranquilo, de un perfil un poco más bajo. Pero sí, bueno, ahora que se hizo todo un poco más público, que me ha tocado estar a mí, la verdad que la gente me ha brindado muchísimo apoyo. Mucha gente que conozco, la familia por supuesto, ha estado muy contenta. Hubo mucha gente llamándome, felicitándome después del partido. Ha sido una satisfacción muy grande sentir tanto apoyo del hincha y de mucha gente conocida que quiere lo mejor para uno.

Antes de su etapa en San Martín, Schiapparelli dirigió en Del Bono, Alianza y Desamparados, donde estuvo apenas un mes: "En ese momento en Sportivo había muchos problemas dirigenciales, no había orden, y me fui".

-En quién te inspiras a la hora de dirigir, ¿algún DT que te motive?

-En realidad soy fanático de Pep Guardiola, me encanta. He leído muchos libros de él. Creo que muchísimos técnicos se inspiran en la forma de jugar que tiene, aunque sabemos y somos conscientes que acá no se puede hacer lo mismo. No se puede hacer lo que él hace en Europa por un montón de condiciones diferentes a las que nosotros vivimos acá en el día a día. Pero sí uno puede imitar la forma de manejarse que tiene, por la pasión que tiene con respecto a cómo vive el fútbol también. Hay muchos entrenadores que a uno le gustan, pero bueno, a mí en especial él me ha gustado mucho.

-Lo viste el finde con el Manchester City...

-Sí, lo estuve viendo al partido. De hecho me gusta ver mucho los partidos del Manchester, pero sobre todo también para analizar mucho la forma en la que Pep lo hace. Uno también aprende de todo, va sacando cosas, va fijándose cómo puede ir mejorando o modificando, de acuerdo al entorno donde uno se manejo.