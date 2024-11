Al 'quema-druga', Dios la ayuda: el sorpresón que se llevó un hincha de Huracán

“Al Quema-druga, Dios lo ayuda”. La movida de Huracán el último fin de semana honró a aquellos que demuestran su amor de manera incondicional y que son un relojito. Luego del triunfo 1 a 0 ante Independiente, el club dio a conocer en las redes una historia particular con el primer hincha que entró al estadio.

“Siempre voy temprano, de local o de visitante, cuando se puede. Para cualquier hincha de Huracán, el Ducó es la segunda casa, así que esta oportunidad que me están brindando es hermosa”, contó Andrés Sibella.

Al Quemadruga, Dios lo ayuda... pic.twitter.com/1mhgUeXJEq — CA Huracán (@CAHuracan) November 11, 2024

El fanático fue invitado al vestuario en la previa. Saludó a los jugadores, charló con el presidente Abel Poza, recorrió los pasillos internos del Palacio y hasta se sacó fotos con el sillón de Diego Maradona.

Por supuesto, llevó suerte y festejó el triunfo desde su lugar en la popular: “El paravalancha que está en diagonal a uno de los cartelitos de Coca-Cola es donde me encuentran siempre, es mi cábala”, contó emocionado el hincha.

Y el tour no terminó ahí, eh. Después, recibió una camiseta firmada por todos los jugadores, conoció la renovada sala de prensa y pasó por la Tienda Huracán, donde se vende todo el merchandising oficial del club, en la platea Masantonio (ex Alcorta) y otra en la Houseman (ex Mirave).

A 75 años de la inauguración oficial del Palacio Ducó, no podemos estar más orgullosos de nuestro estadio Sentido de pertenencia, se le dice. #VamosGlobo #HuracánYNadaMás

“Fue la noche perfecta, inolvidable: la mejor de mi vida. Voy a estar siempre, más que nunca, y Dios quiera que este año tengamos el regalito del torneo y podamos festejar el campeonato”, cerró el Quemero, que prometió alentar a tiempo, como siempre.