Agustín Videla, el chico que se enamoró del ciclismo por casualidad y hoy es una de las grandes apuestas de "los bichos verdes"

El ciclista se incorporó hace dos meses al SEP, a donde llegó por insistencia de José Díaz, cabeza de los "bichos verdes". Llegó proveniente de la Municipalidad de Rawson, escuadra con la que disputó sus primeras dos temporadas de ruta: "Yo empecé de la mano de Sergio Aguirre, quien me estaba entrenando en ese entonces. Y ahora se dio esta oportunidad de estar en el Sindicato. Fue una propuesta linda y decidí sumarme al equipo, un equipo de gran trayectoria. La idea es ir formándome como ciclista y qué mejor que hacerlo en el SEP, que es uno de los mejores del país".

seps.jpg

Agustín, quien es oriundo de la zona de República del Líbano y San Miguel, dio sus primeros palancazos en el ciclismo con 7 años. Contó que un día acompañó de casualidad a su papá a ver una edición de la Clásica Doble Difunta Correa y quedó fascinado con la disciplina, al punto que para Día de Reyes pidió como regalo una bicicleta. Melchor y sus dos compañeros cumplieron con una bici con cuadro de aluminio de color rosa, con la que se inició en la disciplina..

"En mi primer infanto quedé en tercer lugar y me dieron una copa enorme, que era más grande que yo. Eso creo que fue lo que más me motivó e incentivo a estar donde estoy ahora. Jugaba también al fútbol, iba combinando ambos deportes, pero llegó un momento en el que me quedé con el ciclismo. Y así empecé, después de los infantos pasé a juveniles, juniors y Sub-23", contó Agustín, el primer ciclista de la familia Videla.

videlas.jpg

Ahora ya en la categoría élite, con su primera victoria en grande, el joven ciclista palpita lo que será su estreno en la próxima temporada de ruta con la pilcha del SEP. "Desde invierno no estamos preparando, haciendo la pretemporada. Se viene una temporada especial, con un equipo de gran trayectoria y que siempre va al frente, que le gusta ganar. Además tendremos la Vuelta a San Juan, un objetivo del que no estamos lejos y al que podemos llegar con confianza", cerró el pibe.