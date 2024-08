Adriana Quiroga tuvo roce internacional en el Mundial de Atletismo

La atleta sanjuanina participó en la competencia de 2.000 metros con obstáculos, la especialidad donde fue subcampeona mundial en 2022 en Finlandia. Esta vez las cosas no se dieron de igual modo, aunque Adriana llegó a Europa sabiendo que todo iba a ser muy difícil, pues los tiempos, especialmente de las europeas, distan mucho de los que se registran en América.

Quiroga se refirió a lo dura que fue la competencia y destacó la velocidad de sus rivales:

“Tal como lo esperaba la diferencia de tiempo era muy importante y en este último mes estuve entrenando pero sin vallas y a la hora de la competencia sentí que no llegaba a los obstáculos a tiempo, por lo que me frenaba y eso me quietaba mucho tiempo.

Otro detalle que pasó en carrera es que dos atletas que abandonaron, se cayeron en la fosa y lo hicieron a mi lado por lo que casi me golpean, aunque pude seguir, pero esa acción también me perjudicó.

Algo positivo que rescato es que mi tiempo estuvo dentro de lo que yo sé hacer en Sudamérica, más la gran experiencia que es estar en un mundial donde hay un nivel altísimo, por ejemplo vi la categoría de 80 años en 400 metros, marcando 1m27s; un excelente tiempo.

Los registros en el mundial pasado eran similares con las europeas, pero ahora aparecieron chicas muy veloces; muchas vienen de correr 5.000 metros y les es cómodo bajar a 2.000; yo estuve corriendo distancias cortas (100 y 200 metros) y me cuesta más subir a dos mil, pero siento que es una prueba cómoda.

La pista donde competimos es un lujo; se inauguró para este campeonato mundial y nosotras fuimos las primeras en correr y la pista del otro estadio también es de excelente nivel.

Ha sido un privilegio estar; aquí en Suecia es todo muy caro para nosotros y eso ha llevado que en este mundial estemos la mitad de los argentinos en comparación del 2022, donde fuimos casi cien y ahora somos 47.

Me sentí muy bien y pienso que me falta saber dar el cien por ciento porque llego muy nueva; debo saber confiar más en mí y saber que puedo.

Ahora ya estoy pensando en el campeonato argentino que es en octubre y donde espero tener más tiempo para entrenar y el centroamericano que es en San Salvador, en noviembre”.

Resultados 2.000 metros con obstáculos

1ª Nuria Carbajo (España) – 7m34m48

2ª Euleen Josiah-Tanner (Estados Unidos) – 8m00s0

3ª Ragnhild Lie Anderson (Noruega) – 8m05s07

8ª Adriana Quiroga (Argentina) – 9m42s38