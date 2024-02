A Riestra todavía no le hace efecto la pretemporada y las reacciones en las redes no tardaron

La exigente pretemporada de Deportivo Riestra estuvo en boca de todos. Es que el equipo -recientemente ascendido a Primera- tuvo más de dos turnos e hizo arena, entrenó en la madrugada y guanteó una bolsa de boxeo. Lo particular, es que esa lista 'militar' se hizo viral y el equipo aún no encuentra el rumbo en la Liga Profesional. Pasó la quinta fecha y sigue sin poder ganar: sólo suma un punto. Los internautas no perdonaron y le 'dieron con todo' en las redes sociales: "Se levantaban a las 3am en pretemporada, y si prueban con dormir", sentenció un tuitero.