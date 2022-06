A 36 años del mejor gol de los mundiales, dos maradonianos: cajón de recuerdos, Malvinas y la herencia de un papá

Mundial careta Qatar 2022 no apto para infieles: mirá cuánto te pueden dar de cárcel por un touch and go

Carlos Montesino fue el que se adelantó y contó cómo vivió ese día tan importante para el fútbol. Tiene 56 años, es técnico de fútbol y tapicero. Lleno de anécdotas pero siendo directo y teletransportándose a la época 86', recordó: "En ese tiempo tenía 20 años, trabajaba en el centro y también en la tapicería. Cuando llegó ese partido me pedí el día, no me importaba recuperarlo mañana, pasado o un domingo todo el día. Era imposible que yo me perdiera ese partido. No quería".

El entrenador sanjuanino contó que en su juventud era un 'enfermo' por el fútbol, en el que incluso tenía cábalas y era capaz de respetarlas hasta que no terminara el partido: "En ese tiempo era muy fanático del fútbol, más que ahora. Después cuando me hice técnico fue diferente. No me gustaba que nadie interrumpiera. Me sentaba a ver el partido y hasta que no terminara no me cambiaba de posición por mas que quiera ir al baño".

Era un 22 de junio de 1986 a las 12 del mediodía cuando el Mundial de México juntó a Argentina - Inglaterra en el Estadio Azteca por los cuartos de final. Este partido se jugó cuatro años después de la guerra de las Malvinas, mira si no iba a significar y no iba a quedar en la retina de todos los argentinos ganarle a los ingleses después de lo que pasó con todos los caídos.

Montesino, si bien era joven en ese momento, fue partícipe de todo lo que ocurría con la lucha frente al Reino Unido por las tierras: "Con Inglaterra fue especial, porque estábamos muy dolidos con lo que pasó con ellos. Maradona, incluso, había hecho algunas declaraciones en la previa de ese partido en la que decía que para él era muy especial. Por eso no quería perdérmelo, a ese partido lo jugamos todos".

Emocionado y tomándose un tiempo para disculparse ante Tiempo por el silencio, Carlos afirmó entre lágrimas que tiene los goles de ese partido muy presentes. Lo vio solo, pero sin duda y fuera de su pasión por Diego Armando, dijo: "En el primer gol, que lo hace con la mano, pensé que había sido offiside y tardé en gritarlo porque él corrió en dirección al línea. Fue extraordinario, el salto con el tradicional puño arriba y ahí recién grité el gol y se desató todo mi festejo".

La mano de Dios - Maradona 1986 (HD)

En el segundo tanto, que convirtió tan solo 4 minutos después, llegó luego de partir desde la mitad del campo argentino y gambetear a cinco jugadores ingleses: Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, en dos oportunidades, Terry Fenwick y al arquero Peter Shilton.

"Pasaron muchos años pero aún me acuerdo cuando el empieza su carrera loca. Yo soy muy apasionado del futbol. Cuando el Diego agarró la pelota e hizo esa carrera loca yo estaba sentado en un sillón... él empezó a gambetear y yo me iba parando de a poquito, como no creyendo lo que pasaba. Era increíble, hasta ahora lo recuerdo. Demostraba todo", explicó, básicamente como retractándolo desde aquella época.

Maradona - El mejor gol del siglo relatado por Victor Hugo Morales

Facundo Campillay es el otro maradoniano. Diferente a Carlos, él no pudo ver a Diego Armando en esos tiempos, pero a sus 29 años, aseguró haber heredado de su padre la pasión por el ex jugador argentino: la palabra Maradona después de 'mamá', su primer recuerdo y la rica historia del Diez, un lector fanático y prendido a su buen fútbol.

"En mi casa crecí que después de la palabra mamá y papá se decía Maradona. El fanatismo lo heredé por parte de mi viejo, mi abuelo y uno de mis primos mayores que es como mi hermano. Es algo que mi familia me fue transmitiendo de generación en generación", manifestó.

Facu es futbolero y dijo que su papá era hincha fanático de Independiente y que a pesar de que su ídolo era el 'Bocha', Carlos (su padre) siempre afirmaba que el máximo y mejor de todos los tiempos era Maradona, que nunca había visto nadie igual y que las alegrías que le había dado él, no las tuvo con nadie.

Campillay menciona que en su infancia, lo primero que tuvo de Maradona, fue un regalo que le hizo su papá: "Tenía 8 años cuando en los antiguos DNI, me regaló un porta documento con la cara del Diego. Crecí con ese fanatismo y la única vez que lo vi fue cuando vino al Cantoni. Mi primo me regaló la entrada. Estuve a 20 metros. ese día toqué el cielo con las manos".

"Considero que si el 2 de abril en la que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas es feriado, éste día también debería ser feriado por haberle ganado a los ingleses después de la guerra y por lo que pasaba en Argentina", cerró Facundo.