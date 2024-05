A 10 años del ascenso de Colón al Argentino B: una final atípica, los árbitros que nunca llegaron y un plantel inmortalizado

Todo tiene un comienzo y ese fue el renacer de un gigante, que con lo poco que tuvo, fue construyendo su imperio hasta lograr un nombre fuerte dentro de tantos que quisieron trepar al primer escalón. Hoy se cumplen 10 años de aquel viernes frío, en que Colón Junior armó las valijas y se tomó el colectivo del ascenso al Federal B. Una final atípica, los árbitros que nunca llegaron y el plantel que quedó inmortalizado en el arco Sur de la ex Bodega Graffigna .

En ese momento no eran muchos los recursos. El plantel fue armado a la medida que daba el bolsillo, ya que el club estaba en pleno crecimiento y mucho no se podía abarcar. Los héroes fueron un mix de canteranos y jugadores de experiencia. Plantel ideal y soldados del ex DT Ontiveros.

2 de mayo de 2014. Un once con muchas figuras como José Campos, goleador de toda la vida del club e hijo de Pedro, el actual presidente; Teco Flores, el mágico de la mitad; Wilson Ruarte, el defensor que después sufriría un duro accidente en el que pierde uno de sus brazos; "Cuchillo" Marín, Luis Mingolla, Marcelo Ayllon, Martín Garrido y el que en ese entonces era canterano, Fabián Carrizo. Este último fue campeón más de dos veces con el club antes de mudarse al fútbol de Santa Fe.

image.png La banda del ascenso 2014.

La conquista más grande de su historia la marcó hace 10 años atrás. Un viernes 2 de mayo se midió ante Peñaflor en el estadio de calle Sargento Cabral, después de la semana de suspenso por la ausencia de los árbitros.

Buen marco de público y la presencia de ambas hinchadas, principalmente -y también- destacar los que llegaron de San Martín para seguir a su querido Peñaflor, otro equipo que si lo concretaba, su historia hubiese cambiado para siempre. Sin embargo, la suerte y la eficacia fue Merengue en el entonces Torneo del Interior.

A pesar de que Colón y Peñaflor comenzaron con muchas garras el partido definitivo, fue el local quien golpeó primero, cuando a los 15 minutos del primer tiempo y tras un remate certero de Martín "Teco" Flores abrió la ventaja. Sin mucho de su rival, a los 23 del complemento cerró la tarde perfecta con un gol de José Campos. Y desde ese instante, todo cambió en la vida del pueblo merengue.

"Ese logro fue hermoso, algo histórico para un hincha de Colón. De verlo tener dos pelotas y de que vayan pocos a entrenar a esto. Esto se logró con mucho esfuerzo de la Comisión, muchas veces no se ve el trabajo, pero ellos son los que se ponen el equipo al hombro", relató Maximiliano Maldonado, periodista y colaborador del club.

