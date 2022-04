El sanjuanino Della Motta buscará revancha en La Pampa

Se viene un nuevo fin de semana deportivo en el Turismo Carretera y Facundo Della Motta buscará sumar los puntos que se le vienen negando en las fechas anteriores. Por ello, llega a esta 4ª fecha en el Autódromo de Toay en La Pampa, con ánimos renovados para encarar una fecha especial que tendrá cambio obligatorio de neumáticos derechos.

Con la Dodge del A&P Competición, el piloto sanjuanino junto a los restantes 50 participantes, deberán buscar ingresar a los boxes (divididos en pares e impares) entre la vuelta 8 y la vuelta 23 inclusive, para cambiar dos neumáticos (delantero derecho y trasero derecho). El sorteo de boxes dejó a Facundo Della Motta con el box 2.

“Estamos muy satisfechos con la entrega y el potencial del Dodge #44, sólo nos falta redondear un fin de semana completo. Ojalá sea en La Pampa, en esta cuarta fecha: quiero demostrar en pista lo que el auto puede entregar y responder al gran trabajo que está haciendo todo el equipo. A medida que pasan las carreras, el conocimiento con el auto y los técnicos va encontrando puntos más altos y, en ese buen funcionamiento, es que baso mi optimismo” comentó Facundo en la previa de esta carrera especial.

Con respecto al trabajo en el auto, el piloto que representa a San Juan comentó: “El auto se repasó completo y quedó listo para salir a pista; esperamos seguir evolucionando, ya que el auto funciona muy bien. Lamentablemente, en la última carrera, por un error mío, donde hice un trompo, no me permitió finalizar dentro de los veinte, por lo que espero, este fin de semana, tener el auto que vengo manejando, no cometer errores y poder redondear un buen fin de semana” sentenció el sanjuanino que buscará puntos importantes en La Pampa y la revancha de las fechas anteriores.

La actividad en pista se realizará entre sábado y domingo. Para mañana sábado esperan dos tandas de entrenamientos a las 9:28 y 12:13 hs para los pilotos con box par y posterior prueba de funcionamiento para el cambio de neumáticos. La Clasificación arranca a las 16 hs y podrá verse en vivo en DeporTV.