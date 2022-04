Bendita tú eres, Maribel

Pamplona será su nuevo hogar desde el 20 de abril, cuando emprenda el viaje que soñó desde niña, cuando se probaba los cascos de su papá y se disfrazaba con la ropa de ciclista. Maribel Aguirre marcará otra vez un hito en el ciclismo, esta vez convirtiéndose en la primera mujer de San Juan en integrar un equipo europeo: el español Zaaf Cycling Team, en el que correrá, en principio, durante tres meses.

“Iba a viajar en 2020, pero por la pandemia no se pudo. Pero valió la pena la espera, ahora se viene un lindo desafío. Son tres meses por la Visa y si bien ya he viajado en otras oportunidades a Europa por el ciclismo, esta vez es diferente. Pero es el sueño mío y el de mi familia, así que hay que ser fuerte en los días difíciles y replantearse por qué uno está ahí. Ahora solo pienso en que estoy cada vez más cerca de cumplir el sueño. Ya me llegó la ropa y hay ansiedad”, expresó la deportista.

La ciclista rawsina creció entre bicicletas, con un papá ciclista profesional (Sergio Aguirre) y una madre (Rosana Mangue) relatora de carreras. A pesar heredar la pasión por las dos ruedas, confesó haber atravesado un camino extenso, con muchos títulos y también sacrificio para recién ahora quedar en la mira de un equipo del Viejo Continente.

“Si para un hombre es difícil, para una mujer mucho más. Sobre todo, para una ciclista argentina o latinoamericana. No tenemos el mismo apoyo o posibilidad de pelearla como un hombre. Creo que la he peleado bastante durante muchos años para tener esta chance, obtener resultados y poder mostrarme. Por suerte llegó ese llamado, porque la puerta es muy difícil que se abra. Ahora estoy cada vez más cerca de cumplir el sueño”, confesó la sanjuanina.

Desde sus comienzos forjó su pasión entre ciclistas hombres. Sin competencia femenina a nivel local y con un escaso número de chicas en la disciplina, se la tuvo que ingeniar para poder meterse en el mundillo del ciclismo masculino.

“No quiero ser la única sanjuanina en el ciclismo europeo, sería lindo que sean más. Quiero ir marcando el camino y demostrar que con trabajo y perseverancia se pueden cumplir los sueños”.

De joven corrió carreras de ciclismo Master y Libre con hombres y el año pasado se transformó en la primera mujer en participar de la Temporada de Ruta sanjuanina de elite, compitiendo a la par con los ciclistas Continentales de la Agrupación Virgen de Fátima y Sindicato de Empleados Públicos, por ejemplo.

“Soy una agradecida de vivir en San Juan, donde hay carreras todos los fines de semana. En los últimos años pude correr con los elite, pero antes buscaba hasta en Jáchal competencias para levantar mi nivel. Incluso crecí entrenando con hombres, Gerardo y Nicolás Tivani son dos con los que entreno diariamente. Siento que eso hizo que me superara y levantara mi nivel. Nunca me frustré por la falta de competencia femenina, siempre le busqué la vuelta y el lado positivo”, señaló.

Maribel tiene programado viajar el 20 de abril. Se instalará en Pamplona, capital de Navarra, ubicada al norte de España, e iniciará su camino en el ciclismo europeo, con entrenamientos rigurosos y competencias de categoría Continental. “Hoy por hoy el ciclismo es más que mi pasión, es mi trabajo. Es algo lindo el ir marcando el camino e impulsar a otras chicas para que puedan ir detrás de esa idea y sueño, el mismo que tuve yo. Todo se logra con trabajo y perseverancia”, cerró.