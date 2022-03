Miadosqui y la continuidad de Luigi Villalba: de "no tenemos suerte" a "esto es día a día"

La derrota de este domingo ante Deportivo Riestra encendió todas las alarmas en Concepción. San Martín no atraviesa su mejor momento, con apenas una victoria en cuatro partidos, y encima no logra una estabilidad en el juego. Ante esta situación, como de costumbre cuando un equipo no juega bien y pierde, las miradas posan en el entrenador: en este caso, Luigi Villalba.

El técnico que llegó en la temporada pasada tras la salida del rosarino Paulo Ferrari quedó casi en el ojo de la tormenta. A pesar de esto, el DT confirmó en el Hilario Sánchez que continuará al mando del plantel verdinegro.

En este contexto, el presidente de la institución, Jorge Miadosqui, explicó que hoy no está en dudas la continuidad del entrenador pero aclaró que "esto es día a día". "No podemos saber qué va a pasar, tampoco si es un proyecto a largo plazo. El fútbol argentino es así", agregó.

El dirigente también señaló que "no tenemos suerte" y que hay otros factores que influyen en el preocupante presente de San Martín en la Primera Nacional: "Hay que esperar, tenemos grandes jugadores, un gran equipo".