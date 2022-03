Tiene 6 años, es sanjuanino y revoluciona uno de los deportes acuáticos más extremos del mundo

Ignacio todavía no cumplía los cuatro años de edad cuando se subió a una tabla por primera vez. Aquel día se sumergió en el agua acompañado de su papá y así lo hizo al día siguiente y al otro. Sin embargo, esa misma temporada fue por más: con casco y botas especialmente diseñadas para su edad se lanzó solito a la adrenalina del wakeboard, uno de los deportes acuáticos más extremos del mundo.

"Me dijo que no iba a entrar conmigo y cuando lo vi, ya estaba todo cambiadito para meterse solo. No me imaginé que se iba a animar. Desde entonces no paró más. Se la pasó todo el verano en el agua, lo ha tomado con mucha seriedad y profesionalismo siendo tan chico. Pero entrena de manera progresiva, es muy cuidadoso y consciente de lo que puede dar y lo que no", contó David Cuenca, su papá.

La pasión del pequeño por el wakeboard nació en una de las mejores lagunas artificiales del país, ubicada en un rinconcito escondido de Santa Lucía. El lugar se llama Joy Park y es el único complejo de toda la provincia que tiene el sistema más moderno para la práctica de este deporte extremo: dos torres y un cable que tracciona al deportista mediante un manillar. "El cable lo único que hace es moverse de una punta a la otra e Ignacio, a través de la tabla y la fuerza, va generando el mismo los trucos y movimientos en el agua", agregó David.

Todas las técnicas y maniobras que hoy conoce Ignacio las adquirió mediante videos de Youtube e Instagram. A través de las plataformas digitales intenta aprender e imitar, lo que su edad le permite, a sus mayores ídolos: el rider sanjuanino Joaco Rodríguez y el colombiano Adalberto Gómez, conocido como Betico. "Me encanta encarar la rampa, hacer frontroll (giro vertical lateral hacia delante) y el backroll (giro vertical lateral hacia atrás), y muchas cosas más. A veces hago hasta nueve sesiones al día, depende si se hace de noche", dice el protagonista.

Con apenas dos años en la disciplina es capaz de hacer trucos que hacen jóvenes de 16 años y más grandes también, trucos de competición mundial y que alcanzan una increíble altura. Y todos los genera con seis años de edad y casi 20 kilos de peso. "Si no sale algo, no lo hace, no se arriesga a los golpes. A los entrenamientos los sugiere él, yo lo que hago es acompañarlo y ordenarlo porque es chico. Lo que importa es que se divierta", aclara su papá.

Actualmente Ignacio es el rider más joven de todo San Juan que practica wakeboard. No hay otro deportista de su edad en esta disciplina y a nivel nacional hay solo tres. Es tal el asombro que hay por su técnica y pasión, que a su corta edad ya recibe el asesoramiento de la Federación Argentina de Esquí Náutico y Wakeboard, quienes le dan recomendaciones a seguir para sus entrenamientos. El año que viene debutará oficialmente como competidor. "Es wakeboard es lo que más me apasiona", cierra el pequeño deportista.



¿QUÉ ES EL WAKEBOARD?

Consiste en deslizarse sobre el agua de un lago o laguna artificial arriba de una tabla, mientras el deportista es arrastrado por una lancha o un sistema de torres y poleas, como en San Juan. Tiene una modalidad de competencia, en donde se ponen dos boyas, una al principio y una al final de la pista; entre cada una, el competidor tiene que hacer la mayor cantidad de trucos posibles, tratando de no repetirlos. Todo es estilo libre, hay que hacer muchos trucos, saberlos combinar y buscar diversos tipos de variaciones.