River suspendió a los socios que armaron disturbios en el ingreso al Monumental

Severo castigo de River para los socios que intentaron ingresar sin entrada al Monumental en el Superclásico ante Boca. A través de un comunicado, el club confirmó una sanción de seis meses para 1.048 socios y miembros de la comunidad Somos River.

"De acuerdo con lo informado oportunamente, en el día de hoy el Club Atlético River Plate procederá a notificar la suspensión por seis meses a los 1.048 socios y miembros de la comunidad Somos River que el 20/3 intentaron ingresar al Estadio con su Carnet Único a pesar de que no estaban habilitados por no contar con abonos ni haber comprado tickets. Más allá de que se les haya negado el acceso y de que no hayan podido entrar al Monumental, esta sanción se aplica porque con su accionar irresponsable afectaron el normal ingreso de quiénes sí estaban habilitados para hacerlo porque contaban con abono (Tu Lugar en el Monumental pago o gratuito) o compraron tickets online en la venta exclusiva para socios y miembros de Somos River", reza el primer párrafo del tajante comunicado.

Los 1.048 hinchas que intentaron colarse se dividen en: 462 socios activos plenos, 84 socios activos simples, 81 menores plenos, seis menores simples, siete socios internacionales y 408 miembros de la comunidad Somos River. Ahora, todos ellos quedaron suspendidos por un lapso de 180 días.

En ambos casos (socios y miembros de la comunidad Somos River) se les veta la posibilidad de ingresar a las instalaciones del club, así como adquirir entradas para cualquier evento. En el caso de los socios, deberán seguir pagando la cuota durante ese periodo para mantener su regularidad y poder ser rehabilitados cuando termine la suspensión.

Cabe mencionar que de los 135 mil socios y miembros de Somos River con Carnet Único que no estaban habilitados para ingresar, solo 1.048 intentaron entrar. Es decir, menos del 0,8%. Sin embargo, ese poco porcentaje bastó para generar los disturbios que mancharon la previa.