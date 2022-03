El Verdinegro cayó 1-0 en la Fragata ante un prepotente Almirante Brown

Si bien el manejo cambió un poco en el segundo tiempo, al equipo del "Purruco" Antuña le costó jugar. El rival no lo dejó pensar y se equivocó. Al principio no hizo daño, estuvo impreciso, pero pudo mejorar con algunas situaciones que no aprovechó. En la Fragata, el Verdinegro cayó 1-0 ante el prepotente y ahora líder Almirante Brown.

Si bien las primeras situaciones hicieron notar que el conjunto de Concepción podría haber sido más, se esfumó. El rival no lo dejó jugar y le cortó todas las líneas. Ruíz mandó muy desviado un tiro libre y después un remate. Botinelli conectó una pelota en el aire pero fue controlada por el arquero. Avisaba pero no era profundo. El Mirasol tocó, jugó y llegó muchas veces antes del gol.

Por todas estas oportunidades del local y un San Martín que no encontró el camino del partido, el único tanto de la noche llegó a través de un lateral, desborde por la banda de Aranda y pelota al medio que mandó a guardar Colombini en la que no pudo llegar Álvarez.

A la dupla de delanteros –Penco y Gimenez- no les llegó mucho la pelota y tuvieron que hacerse de una jugada individual cuando por una filtrada o un error de la defensa de Almirante les daba la chance para poder pensar.

Ruíz también intentó pinchar de afuera, pero no concretó. Una jugada que ganó en el borde del área, Penco y Giménez acompañaron pero no la soltó. Probó de derecha y casi en el piso, pero fue débil.

Avellaneda salvó lo que hubiese sido la ventaja por dos en el marcador tras un remate furioso, y Botinelli intervino en la línea después de la salida del arquero que salió a cortar.

San Martín no pudo jugar mucho ante un rival que lo intimidó todo el tiempo. Tuvo algunas situaciones pero ninguna de peligro. Claramente el rival fue más y convirtió en el momento justo. Fue victoria para el local que se va a la punta. El Verdinegro recibe el domingo a las 17:30 hs a Gimnasia de Jujuy.

Formaciones:

El DT sanjuanino no tocará el esquemEa y nuevamente saltará a la cancha con un 4-4-2: Avellaneda, Aranda, Escudero, Bottinelli, Álvarez, Fernández, Lemos, Rivero, Ruíz, Penco y el sanjuanino Giménez.

El resto de los convocados:

Primera Nacional | Estos son los jugadores que están viajando en la jornada de hoy rumbo a Buenos Aires para enfrentar a Almirante Brown, por la fecha 7° del Torneo Malvinas Argentinas. #VamosVerdinegro uD83DuDFE2? pic.twitter.com/o0Y24KPrhB — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) March 21, 2022

La plantilla completa del equipo Mirasol: