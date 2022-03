Terrible choque en la largada del TN con un piloto sanjuanino como protagonista

No pasó ni un minuto desde que el semáforo se puso en verde para marcar el inicio de la final de la Clase 2 del TN en el Autódromo de Paraná cuando sucedió un aparatoso choque que obligó a pausar la competencia.

Renzo Blotta sufrió un desperfecto mecánico por lo que perdió velocidad en la recta principal y se produjo lo inevitable, el choque en cadena, entre los que estuvo el corredor sanjuanino Facundo Della Motta, quien no habría sufrido lesiones de consideración tras el impacto. Entre los involucrados también estuvieron Juan Martín Eluchans, Iñaki Beitía, Gerónimo y Mateo Nuñez, Alex Conci, Maximiliano Bestani, Facundo Rotondo, Alejandro Torres, Sebastián Pérez, Agustín Bonomo, Nazareno Beguiristain, y Juan Manuel Damiani. Conci, Nuñez y Beguiristain tuvieron que ser trasladados a un sanatorio privado por traumatismos varios.

En declaraciones ante la TV Pública, que transmitía la carrera, el corredor sanjuanino expresó “lamentablemente soy el primero que embiste al auto que venía más lento. De movida no veo ninguna bandera, nada y lamentablemente no lo puedo esquivar, lo agarré de costado y después sentí como 10 golpes más. Por suerte a mí no me duele nada y ojalá todos estén bien. Las cosas se arreglan, así que a trabajar para recuperar el auto”, dijo Della Motta.