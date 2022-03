El 'Muñeco' dio el once para el clásico y dejó un opinión sobre la camiseta amarilla de Boca

River Plate y Boca Juniors darán vida a una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino y Marcelo Gallardo optó en esta oportunidad de mostrar sus cartas en la previa.

El entrenador millonario confirmó el once que saldrá desde el comienzo el domingo, a las 19:00 hs.

"Armani, Rojas, Díaz, González Pires, Casco, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Simón, De la Cruz, Barco y Julián Álvarez", expresó Gallardo entre risas. "¿Ya está? ¿Terminamos? ¿Nos podemos ir?", cerró el DT, casi en tono de comedia, mostrando su buen ánimo.

Tras el divertido momento, una de las primeras preguntas a Gallardo tuvo que ver con el nivel de los arbitrajes y más puntualmente con los cuestionamientos que hizo Battaglia en las últimas horas, pero Gallardo pidió no entrar en ese terreno. "Hay que ser objetivos", reclamó el entrenador.

"Hablar del arbitraje en la previa del partido... Hay que ser objetivo. Todos los equipos sufrimos fallos a favor y en contra. Nosotros, los entrenadores, destacamos los que son en contra, eso nos pasa a todos. Y cuando es a favor no decimos nada, siempre fue así. No hay que hablar de los arbitrajes, y menos en la previa porque si la idea es condicionar, no lo hacés. Los árbitros tienen que estar tranquilos, como nosotros, para hacer nuestro trabajo", reflexionó el DT.

Hombre de mil batallas en el banco de suplentes ante Boca, Gallardo avisó que está enfocado en el partido del próximo domingo. "Hemos jugado muchos partidos pero la gestión nuestra es el superclásico del domingo. Hubo partidos históricos, pero cuando se arranca es una etapa nueva. Lo que pasó quedó atrás y te enfocás en el siguiente. Me importa cómo llego yo, me gusta y en base a eso me puedo sostener. Es otro partido y lo jugaremos como creemos que venimos, adaptando una idea hace tiempo. Sabemos la calidad del rival, pero vamos a hacer lo nuestro como lo hacemos siempre", aseguró.

"Me importa cómo venimos desarrollando nuestra función y cómo llegamos al Superclásico. Si me dejo llevar por el último partido del rival, cambió piezas y puede ser un partido bien jugado. Hay buenos jugadores en campo e invita a que puede ser un buen partido", analizó Gallardo, en relación al partido de Boca ante Estudiantes de la Plata.

Eso sí, rápidamente advirtió: "Pero nosotros no somos Estudiantes, tenemos otra forma de jugar y puede ser vibrante desde el juego y el que funcione mejor como equipo y los jugadores si están inspirados puede ser un buen partido".

Otro de los temas en la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo en la previa del Superclásico fue la polémica alrededor de la camiseta amarilla que usará Boca.

"Cada uno cree en lo que quiere y está bien así. No estoy para juzgar a nadie. Va más allá de la chicana, que no me interesa para nada. Hace algunos años yo sugerí jugar siempre con la banda. Es una sugerencia que hice, es nuestra camiseta, pero entiendo que hay momento para cambiar, los mismos colores, alternativas, las camisetas que la marca saca a la venta y darle marketing. Yo sugerí usar la camiseta hace tiempo. Hemos jugado con una violeta... No me importa con qué camiseta juega Boca, lo único que sé es que vamos a enfrentarlos", afirmó el Muñeco.

Más frases de Gallardo

"Nos desafiamos a ser mejores. En el fútbol argentino es muy difícil generar una supremacía, dominar durante 90 minutos. Ganamos, perdimos merecidamente contra Unión y nos ponemos una vara alta. En cuanto a resultados estamos bien pero me interesa cómo llegamos a los partidos, cómo evolucionan los jugadores y me importa cómo llegamos. Es muy difícil encontrar el partido perfecto de dominio completo e hicimos algo muy bueno el domingo pasado. Jugar ante un rival que nos impedía hacer nuestro juego, pasamos a ganar y hubo una diferencia contundente. Dominamos plenamente el segundo tiempo y eso es muy difícil de verlo en el fútbol argentino. Me gusta esa forma, si empezamos a ganar, controlar el juego. Ahora tenemos que sostenerlo".

"Creo que las emociones cambian e influyen positiva o negativamente. Un partido puede ser cambiante y tenés que estar preparado para todo y lo psicológico es importante. Si estás seguro de lo que hacés vas a estar mejor posicionado. Considero que el estado emocional es importante, y más en lo futbolístico".

"Cuando no tenés el control, hay que saber jugar los partidos y sufrir lo menos posible. Asumimos el rol del control del juego que queremos llevar a cabo, pero somos un rival peligroso cuando nos salen a jugar. Intentamos saber entender las diferentes situaciones del partido y sabemos que podemos pasar por diferentes momentos. Esa es la radiografía de un partido clásico y hay que estar preparados".

"Estamos más equilibrados. Vamos a enfrentar a un equipo que utiliza bien algunos sectores para armar sus ataques y hay que tratar de contrarrestarlos".

Sobre Juanfer Quintero: "Algunos jugadores son más importantes entrando desde el banco que iniciando. Es una decisión técnica. Los partidos se cambian desde el banco".

"Quiero destacar el esfuerzo del hincha genuino para alentar, que el estadio luzca precioso. Es emocionante y uno no deja de valorar el apoyo y el recibimiento de la mejor manera. Estamos agradecidos de que le den colorido a semejante espectáculo".

"Lo que me gusta es el hincha que va a alentar sin violencia, que quiere al club de corazón, que se identifica con los colores. Más allá del bombo o no bombo, queremos hinchas que tengan esa pasión por los colores y se manifieste sin violencia. Nos debemos identificar con esos hinchas".