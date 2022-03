San Martín lo pagó caro: cayó 2-0 ante Belgrano en Córdoba

Sin juego y sin ideas. No fue claro y pagó todo lo bien que hizo Belgrano esta noche en Córdoba. Hubo muchas variantes respecto al último partido y eso se notó. Las líneas no estaban finas y San Martín no tuvo más de cinco chances claras en los 90 minutos. Perdió 2-0 y sumó su tercera derrota en lo que va del torneo de la Primera Nacional.

Belgrano fue mucho más. San Martín propuso pero no fue para nada claro. El Pirata tuvo llegadas que fueron cortadas a tiempo por la dupla de centrales verdinegros y Avellaneda también tuvo el protagonismo aunque no de jugadas de peligro. Intervino cuando le tocó y lo hizo bien. Lo tuvo el Verdinegro con dos claras antes del entretiempo, de la mano de Pucheta con un zapatazo que se fue desviado y después con un cabezazo de Botinelli que marcaron offside.

Por lo que mostraba Belgrano, el arquero de Concepción se lucía. Vegetti se alzó sobre la defensa y marcó el primero de la noche para el local. Después de eso, San Martín apuró pero la línea del conjunto cordobés estaba impasable.

Después del gol del delantero, el equipo sanjuanino intentó salir jugando y crear situaciones para buscarle las falencias al ahora puntero, pero no hubo caso. Un desborde por la izquierda -y ya con un hombre menos tras la expulsión de Aguirre- mandó a guardar el 2-0 y sentenciar la noche Pirata.

San Martín no se quedó atrás. San Martín salió a jugarlo poco y no mostrando poderío en su juego para quedarse con el partido. Se jugaba un poco más que los tres puntos. Si bien van pocas fechas, pero si hay que hacer un cambio, hay que hacerlo ahora. Van cinco fechas y el futuro dependerá de lo que se decida esta noche. ¿Villalva pierde el mando?