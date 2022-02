Tiene 18 años, es tenista y vivió a flor de piel el retiro de Del Potro: "Él es mi ejemplo, siempre luchó por sus metas"

Lo que pasó con Juan Martín Del Potro le dolió a más de uno. Su lesión lo marginó definitivamente de las canchas y dejó un dolor inmenso a todos sus seguidores y a los jóvenes tenistas que lo siguen desde siempre. Una de esos tantos, es Trinidad Vagliengo (18), la joven tenista número uno de San Juan, quien dijo tener desde que se acuerda una gran admiración por la "Torre": su visión sobre él, su retiro por las numerosas lesiones y la emotiva despedida en el Argentina Open, su último partido como profesional.

La imagen simbólica de la vincha sobre la red y la despedida en suelo argentino dejó marcado un momento importante en el deporte tanto nacional como internacional. La adolescente es jugadora de San Juan Lawn Tennis Club, practica en esa sede desde que tiene 5 años. Su buen juego la llevó a participar de los Juegos Binacionales para la selección de nuestra provincia. La deportista conversó con Tiempo de San Juan donde contó lo que le marcó Tandilense en su juego, su carrera motivacional y como le dolió que se retirara de las canchas de esa manera.

Trini, la deportista perteneciente al programa de Alto Rendimiento de la provincia se refirió a lo sufrida que fue la última etapa del jugador con la carga de molestias que lo dejaban afuera de las canchas. "Del Potro para mi fue un muy buen ejemplo tanto en persona como deportista. Siempre lo tuve de ejemplo a seguir a él y Federer. Los dos ya están retirados por lesiones. Esto en el tenis es muy normal sobre todo en las rodillas, pero lo que le pasó a Del Potro era muy difícil de poder solucionarlo, ya que venía con problemas hace rato y lamentablemente la tecnología que tenemos en Argentina no es suficiente para solucionar problemas así y más con las operaciones que venía arrastrando".

"Me quedo con lo buen jugador que fue, ya que siempre puso todo para dar lo mejor"

La "Torre" de Tandil se despidió en la primera ronda del Argentina Open tras caer ante Federico Delbonis en El Buenos Aires Lawn Tennis Club y dejó una imagen que se congeló ante los presentes y los que pudieron seguirlo por la pantalla. La jugadora juvenil, expresó: "Eso me dolió mucho, pero más que nada por él, que tenía ganas y quería seguir jugando tenis. Se lo notaba que estaba motivado en recuperarse y seguir jugando, pero bueno, llega un momento en que el cuerpo tiene que decir basta y respetar más la salud".

"Me quedo con los triunfos tanto en los Juegos Olímpicos como en los Gran Slam, siempre pudo ganarle a los mejores del mundo y eso es una cosa que no se olvida y no se borra en la vida"