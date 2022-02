¿Balacera e intento de robo a Carlos Tevez?: mirá lo que dijo el exjugador de Boca

Carlos Tevez le puso punto final a los rumores del supuesto intento de robo en Fuerte Apache. A pesar de que fuentes policiales y su propio entorno se encargaron de desmentirlo, el propio jugador realizó un vivo de Instagram para despejar todo tipo de dudas.

“Siempre es muy difícil salir a hablar cuando se dicen muchísimas cosas, pero como veo mucha gente preocupada por lo que están hablando me parece bueno que salga a decir que es todo mentira. Yo no me manejo con custodios, no me manejo con nada. Menos en mi barrio, mi casa”, arrancó diciendo Carlitos. Y completó: “Voy siempre a jugar al fútbol con mis hermanos y amigos. Entro al barrio como si fuese mi casa, siempre me siento igual. Así que decirles que todo lo que se dice es mentira”.

El descargo de Carlos Tevez tras el supuesto intento de robo

“Es mi barrio, es la gente que quiero, que me cuida. Que se hable así de mi barrio a uno le duele. Siempre lo defendí y voy a seguir defendiendo a la gente que quiero y amo porque me hacen sentir como en mi casa”, agregó.

Sin embargo, aclaró respecto al video que circuló sobre el tiroteo: “Obvio que hay un muerto, hay una familia que está dolida, pero yo no tengo nada que ver". Y finalizó: "Un saludo para todos y sepan que estoy bien y mi familia está bien”.

El informe policial falso del supuesto intento de robo a Carlos Tevez

"Personal del GTO toma conocimiento por varias fuentes de comunicación de que en la madrugada del día de la fecha habría ocurrido un supuesto enfrentamiento armado entre la custodia personal del futbolista Carlos Tevez en NUDO 01 (BARRAGAN Y AV MILITAR), y resultado del mismo habría varios aprehendidos y armas secuestradas, como así también un masculino occiso".

La fake new señalaba que dos delincuentes de nombre Diego Armando Sánchez (40 años) y Fernando Pablo Sánchez (46 años) habían intentado robarle a Carlitos su vehículo Mercedes-Benz.

Fuente: TyC Sports