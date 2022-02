Sacaron a Messi, se bajó Agüero y ahora el Barcelona va por otro crack argentino

Barcelona todavía atraviesa una situación económica compleja y no puede darse el lujo de invertir enormes sumas de dinero en fichajes, por eso sigue de cerca el mercado de los jugadores que se preparan para salir libres de sus equipos en junio. Uno de los que interesarían, según el medio catalán Sport, es Paulo Dybala, que estaría dispuesto a llegar al Culé.

Según señala el mismo medio, Démbélé podría ocupar su lugar en la próxima temporada, así que el argentino no vería con malos ojos salir de Italia. Aunque hoy por hoy no es un puesto prioritario para reforzar, la Joya tendría deseos de llegar a La Liga de España, a pesar de contar con ofertas tanto de la Premier League como de otros equipos del Calcio.

No es la primera vez que el cordobés surgido en Instituto suena en la institución catalana. Ya hace tres años hubo algunos sondeos, pero no se iniciaron formalmente negociaciones por él debido a que no terminaban de definir si lograba 'encajar' junto a Leo Messi.

Actualmente, Juventus intenta llegar a un buen puerto con el delantero argentino para lograr una renovación, ya que el contrato vence el 30 de junio, pero la oferta basada en objetivos que le realizó el club no termina de conformarlo. Según el sitio español, podría sentir que su ciclo en el equipo italiano está terminado y le gustaría cambiar de aires.