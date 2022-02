Fin de un sueño, pero con la frente en alto Lechuzo

No alcanzó. Fin a la ilusión. Alianza peleó hasta lo último pero no pudo con un Paraná que arrasó en todas sus líneas. Fue claro, justo y aprovechó las falencias del Lechuzo que no reaccionó. Fin a la ilusión: fue derrota 3-0.

Ambos se jugaban la misma carta, pero el que estuvo más lúcido fue el rival entrerriano que sorprendió primero y en dos veces -en tan solo tres minutos- al arco de Jairo Díaz y así pudo marcar la ventaja. Baldazo de agua fría a Alianza que estaba todavía queriendo acomodarse en el partido. En un pestañeo de ojos, los de Pallaroni ya caían 2-0 y se quedaba golpeado y sin ideas.

Luego de eso, el volante por derecha, Terrero, probó algunos remates de afuera. Díaz que intentó contragolpear por la banda y un Pereira quería ser punzante con una defensa intratable y fina de Paraná.

Los sanjuaninos se fueron al descanso con un panorama desalentador. El Lechuzo caía por dos goles y la charla del DT pocitano marcó un poco el camino de los jugadores.

Dos cambios en el entretiempo le cambiaron un poco la cara a Alianza con el ingreso de "Pipi" Salinas -clave y autor de un gol contra Gutiérrez- y Emiliano González. Más movimiento en el medio, y pelotas filtradas.

De ese modo pudo el conjunto de Santa Lucía jugarle igual de a momentos a Paraná, y generar algunas pocas situaciones en el partido. Que a propósito, esas chances fueron claras para la visón de Gustavo Vergara, el arquero rival.

Para sellar la tarde y ponerle fin al sueño de Alianza, Schvindt liquidó el partido para Atlético Paraná. Sin nada en las manos y con los jugadores totalmente desbastados ante el pitazo final del arbitro, el Lechuzo se quedó sin la chance de ascenso en Córdoba.

Alianza perdió, pero con la frente en alto. El equipo sanjuanino superó 13 partidos en tres meses para llegar a la final pero como el fútbol no siempre suele ser justo, se quedó en la puerta del ascenso. Detrás, una apuesta a largo plazo que sigue dando sus frutos: otra vez el Lechuzo fue protagonista del Regional y seguramente ya piensa en la revancha.