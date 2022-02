Alianza tiene terna arbitral cordobesa para la final del ascenso

Hace minutos se dio a conocer cuál será la terna arbitral que impartirá justicia este próximo domingo a las 18hs cuando Alianza se mida ante Atlético Paraná por la final por el ascenso al Federal A en el estadio de Estudiantes. Dos de ellos oriundos de Río Tercero y dos, de Río Cuarto.

Para el encuentro que definirá el futuro del Lechuzo se designaron los jueces: Gaston Diego Monson Brizuela - Río Tercero; Matías Ezequiel Balmaceda - Río Tercero; María Belén Bevilacqua - Río Cuarto y Federico Drubi - Río Cuarto.

Por un lugar en la tercera categoría también se cruzarán Guaraní Antonio Franco (Posadas) Vs. Juventud Antoniana (Salta); Rivadavia de Lincoln (Junín) Vs. Argentino Pascanas; Liniers (Bahía Blanca) Vs. Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia).

Los ganadores de estos cuatro partidos ascenderán de forma directa al Federal A.