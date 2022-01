La Vuelta a San Juan vuelve a su formato tradicional, sin equipos internacionales

Tras la escalada de casos en todo el mundo, donde la provincia no es ajena a esa realidad, desde el Gobierno de San Juan se decidió que la competencia ciclística internacional Vuelta a San Juan, que no pudo concretarse durante el 2021 por la pandemia, este año no se realizará con el formato original.

Así lo confirmó el secretario de Deporte de San Juan, Jorge Chica, en conferencia de prensa durante la mañana de hoy, donde afirmó que los equipos internacionales no llegarán a la provincia, y la próxima semana se evaluará su realización "en formato local". Cabe destacar que San Juan estuvo en el plano del ciclismo mundial por cuatro años consecutivos, el 2017 al 2020, donde los ganadores fueron el neerlandés Bauke Mollema, el español Óscar Sevilla, el colombiano Winner Anacona y mientras que el belga Remco Evenepoel fue el último ganador de la Vuelta.

Tras esta decisión, la competencia ciclística dejará de pertenecer al calendario de la Unión Ciclística Internacional (UCI) por este 2022, perdiendo así la categoría internacional que había alcanzado años atrás. Si la situación sanitaria lo permite, el año 2023 la competencia volverá al calendario, retomando la categoría internacional.

"La toma de decisiones no son gratas pero si muy necesarias. En este momento, sobre todo con mucha responsabilidad, como lo ha hecho el Gobierno de la Provincia a lo largo de la situación sanitaria, teniendo en vista que la salud es prioridad para nosotros, estamos convencidos que cada una de las decisiones que tomamos son el camino correcto", dijo Chica durante la conferencia.

Si bien aun se desconoce el recorrido de la próxima edición, la Vuelta sufriría importantes cambios; por ejemplo, seria mas corta, con menos etapas. El último ganador de la Vuelta tradicional fue Laureano Rosas, tricampeón de la competencia y corredor de Gremios por el Deporte.

Los otros eventos que se suspenden

Además en la misma conferencia, Jorge Chica confirmó que San Juan no será sede del Torneo Internacional de Fútbol, y que tras varias conversaciones con autoridades de la Confederación Argentina de Patín, se decidió suspender el Sudamericano de Patín hasta que la situación sanitaria permita su realización.

"Hemos venido conversando con distintas federaciones, distintos clubes y dirigentes que nos ayudar a consolidar los eventos en un formato seguro", dijo Chica.