Malas noticias, tras la expulsión de Australia ahora Djokovic no podría entrar a Francia

Si no se vacuna, no entra. Tal como se dispuso en Australia, Francia ahora se sumó a una nueva disposición y si el tenista Novak Djokovic no se pone al menos dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 se queda sin Roland Garros, el Grand Slam que se juega sobre arcilla.

El gobierno francés tomó nuevas disposiciones contra el coronavirus y afectan al tenista serbio que estuvo en medio de la polémica por su participación en el primer torneo grande del Abierto de Australia, que tras varias idas y vueltas se quedó sin torneo y hasta fue expulsado del país.

Una cosa es cierta, si Djokovic quiere jugar en Francia para mitad de año cuando se realice el segundo Grand Slam deberá estar vacunado, tendría que tener al menos dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.