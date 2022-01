Gerardo Tivani voló en el sprint final y se adueñó en el Circuito Rawson

Y la Agrupación Virgen de Fátima se reencontró con el triunfo. Esta vez, de la mano de Gerardo Tivani, el equipo piquetero se impuso en el Circuito Rawson. La carrera, por la situación sanitaria, culminó en el autódromo El Villicum.

El pedalero pocitano pudo regalarle un gran triunfo al equipo continental, que el fin de semana pasado quedó cerca de quedarse con el Giro del Sol, tras un infartante sprint final.

"Estoy muy contento con esta victoria, que venía buscando hace rato y no se daba porque no me sentía cómodo. Hoy agarré confianza. Pero agradezco al equipo que hizo un gran trabajo para lograr este triunfo. Así se hacen más fáciles las cosas", declaró el protagonista en los micrófonos de La Voz.

Detrás de Tivani quedaron Daniel Juárez, compañero de escuadra, y Marcos León Rodríguez, pedalero del Sindicato de Empleados Públicos.