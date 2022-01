Emma Mas: desde el rechazo a la oferta del Rolfi a soñar con la Libertadores en Estudiantes

Decidido y motivado. El ex jugador de Boca fue presentado este martes en conferencia virtual abierta para la prensa y los hinchas. El sanjuanino contó el por qué de la elección de Estudiantes sobre Independiente y reveló qué le dijo Mariano Andujar como mensaje de bienvenida a la institución Pincharrata.

Entre los llamados que recibió estaba el de Daniel Montenegro. Tras su contacto, el sanjuanino explicó: “Cuando me llamó el Rolfi (Montenegro) y me dijo de todo para ir a Independiente, ya le había dado la palabra a Estudiantes”, dijo el ex Boca en la conferencia y agregó: “Soy muy estructurado con esas cosas, con cumplir con la palabra. Le agradecí porque yo ya estaba decidido. Estoy muy contento, disfrutando día a día".

Además, el defensor habló de la participación de Estudiantes en la próxima Copa Libertadores, una de las grandes obsesiones del León. “Estudiantes es un club con mucha historia en la Libertadores si ves las chapitas que tiene en la Copa. El objetivo es pasar fase a fase, comenzando por la preliminar", dijo Emmanuel Mas. También comentó que lo primero que le dijo Mariano Andújar, arquero y referente rojiblanco, fue: "Hay que clasificar a la Copa Libertadores".