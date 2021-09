Manu Armoa fue el máximo anotador de Argentina, pero no le alcanzó ante Italia

Lamentablemente no pudo darse una victoria en el inicio del Grupo E de Cuartos de Final del Campeonato Mundial Sub 21 de Italia – Bulgaria. Argentina enfrentaba a unos de los locales, precedido del antecedente de no haber cedido ni un set en la fase de grupos, donde llegó invicto y encima en condición de local en Cerdeña. Sin embargo, a pesar de los antecedentes y de la victoria por 3 a 0, Argentina no estuvo lejos de complicar a los italianos, pero l falta de continuidad en el juego, fue lo que le jugó en contra. Los parciales del partido fueron 22-25, 24-26 y 20-25.

El primer set argentina mereció una mejor suerte. No pudo cerrar un buen parcial, ya que llegaron a los 22 iguales, y una sucesión de errores, de ataque y de recepción, les permitió cerrar a los locales con un 25 a 22. En este primer set, no hubo aporte de Wilson Acosta y Argentina lo extrañó, con Manuel Armoa con 5 puntos en Argentina, y el opuesto Tommaso Stefani en Italia con 7, los máximos anotadores en el inicio.

El segundo set comenzó mejor con un 5 a 1 adelante, pero los de Martín López no pudieron mantener la diferencia, y después de un 24 a 24, Italia pudro abrochar el segundo set por 24 a 26 y adelantarse 2 a o en el partido. El punta italiano Tommaso Rinaldi con 14, apareció como el problema a solucionar en el ataque de los locales, mientras que en Argentina Acosta apareció con 5 puntos, y Armoa sumo 5 más para acumular 10 y en forma transitoria, ser el máximo scorer nacional.

En el tercer set, cuando se esperaba la reacción Argentina, esto no sucedió e Italia terminó por hacerse más fuerte en cada punto y definir el último set por 25 a 20 y cerrar el partido. Argentina tuvo a Manu Armoa como principal argumento ofensivo con 17 puntos, mientras que Valentino Vidoni aportó 10 y el opuesto Wilso Acosta 8. En Italia, el opuesto Tomasso Stefani fue el máximo anotador local con 15 puntos, escoltado por el punta Tommaso Rinaldi con 14.

Mañana se volverá a jugar y Argentina está obligado a ganar si pretende clasificar a semifinales, ya que los dos mejores de la zona pasarán a la próxima ronda. A las 11 hs de nuestro país jugará nuevamente con Bélgica, con quien ya cayó 3 a 1 en la fase de grupos, pero los belgas vienen de caer 3 a 2 con República Checa, último rival argentino de este grupo, y la posibilidad de tomar revancha está latente y es mañana martes.

Para ver el partido en directo, abrir el siguiente link: Argentina vs Bélgica – martes 28 de septiembre.

Fuente: Sí San Juan