Naranjo, el ciclista que hizo grande a La Bebida y hoy llora todo San Juan

El ciclismo sanjuanino está de luto y llora a uno de los deportistas más queridos que pasó por el pelotón: Nicolás Naranjo, el pibe que hizo grande a La Bebida y siempre daba qué hablar en las competencias. Nico murió con 31 años después de sufrir un grave accidente en el velódromo de Mendoza. Tenía una beba, varias carreras importantes dentro de su palmarés y un carisma especial con el que supo ganar cientos de corazones.

Naranjo creció en La Bebida, departamento Rivadavia. Su afición al ciclismo empezó gracias a su hermano Sebastián, quien corría cuando él era solo un niño. Su papá Oscar fue quien lo impulsó a subirse a la bici y así empezó, despacito pero con un futuro prometedor.

A los 4 años ya estaba compitiendo, a pesar de que su familia le había regalado unos patines para que incursionara también en el hockey sobre patines. Lo suyo siempre fue el ciclismo, y no defraudó.

Con 14 años ya estaba corriendo en el ciclismo libre. En esa misma época participó de los Juegos Binacionales, entrenó con la Selección Sanjuanina y después integró el equipo Palmar del Lago con ciclistas de elite, donde inició su carrera como profesional.

“En el equipo Palmar joven al principio habían competidores Junior o Sub 23 y no tuve suerte. Me ayudaron los Juegos Binacionales para darle un empujón a mi carrera deportiva. Ahí pude desembarcar en el ciclismo profesional”, contó el deportista en una entrevista con el sitio Si San Juan.

Naranjo compitió en la temporada 2011-2012 en el equipo Palmar del Lago y en el 2013-2014 pasó por la Municipalidad de Rawson. En el año 2015, impulsado por Daniel Zamora, llegó a la Agrupación Virgen de Fátima. Con los "Piqueteros" tuvo su etapa de gloria: ganó tres carreras consecutivas en el Giro del Sol y en la última Vuelta a San Juan Internacional, logró un podio (2°) en la segunda etapa.

Este año dejó la Agrupación, donde conquistó decenas de podios, para sumarse a Puertas de Cuyo. Este equipo luego se unió a la Municipalidad de Chimbas para fundar "Chimbas te quiero", lanzado oficialmente semanas atrás. Naranjo era la estrella del team, una estrella que ahora brillará para la eternidad.