La banca de los arqueros sanjuaninos a Emi Martínez: "Hay Dibu para rato", coinciden

No hay dudas que Emiliano Martínez ya se metió en el corazón de todos los argentinos. Desde antes de su espectacular actuación contra Colombia, partido en el que se convirtió en héroe al contener tres penales, el "Dibu" ya se mostraba indeleble en el arco de la Selección Argentina en los últimos duelos de Eliminatorias y Copa América. "Hay arquero para rato" es una frase que repiten los hinchas una y otra vez en las redes sociales. En San Juan, también hay una fuerte banca para con el portero marplatense.

Alejandro Dianda - arquero Sportivo Desamparados

"Me gusta su estilo. Creo que hay arquero para rato en la Selección y que de a poco se va a ir afianzando en el arco. Hasta el momento ha demostrado mucha madurez y soltura a la hora de resolver cada situación. Una de sus características, y por la cual también me identifico, tiene que ver con sus salidas aéreas para descolgar centros. Eso da mucha tranquilidad. Después, no sé si sirve o no charlar al rival, pero a él le resultó. Cada uno demuestra confianza o se hace fuerte en los penales de diferentes maneras. He visto arqueros muy atajadores de penales que ni siquiera miraban al rival. A cada uno le resultan estrategias diferentes".

Carlos Biasotti - arquero de Sportivo Peñarol

"Creo que viene respondiendo de forma sobresaliente, en todos los partidos viene jugando con mucha seguridad. Lo que más me sorprendió de él es la gran personalidad que mostró desde el primer partido. Quizás ahora sobresale aún más por su actuación en los penales. En los partidos que viene jugando lo ha hecho muy bien siempre, con mucha seguridad y tranquilidad. Sin dudas es un arquero para el presente y el futuro. Ojalá siga de esta manera con estas actuaciones y el sábado podamos ganar la Copa América. Me pone muy contento el hecho de saber que estamos en presencia de un tremendo arquero en nuestra Selección".

Cristian Cejas - arquero de Alianza

"La verdad que mucho no lo conozco, porque lo vi solo en los partidos de la Selección. Nunca lo seguí en la Premier. Pero en lo que vi ahora me parece un arquero muy seguro y con mucha confianza por el buen momento que está pasando. Me gusta mucho como arquero de la Selección y pienso que tenemos arquero para rato. Sobre lo que pasó con Colombia, pienso que sirve mucho hablar, incluso yo lo hice en las tandas de penales que tuve. Pero bueno, más allá de que puede ser una ayuda, pienso que él ya conocía muy bien a los pateadores. Se ve un arquero muy inteligente en todo aspecto.

Federico Quiroga - arquero de Trinidad

"Es un buen arquero, lo dejó desmontado. Cuando amas lo que haces, es mejor. El arco se defiende como si fuese tu casa, tu familia y tu hijo. El arco es todo, no tiene que entrar ninguna. Se defiende con el corazón y el alma, como lo hizo él. Sé que nos va a ir bien el sábado. Y al Dibu le deseo lo mejor en lo que viene con la Selección, como a todos. Tenemos un arquero para rato. En los penales, contra Colombia, mostró que es muy inteligente. Son cuestión de segundos, si aguantas o te la jugas, y él tuvo cien por cien de concentración para contenerlos".

Federico García - arquero de Unión

"Es un arquero que le ha dado seguridad y tranquilidad al arco de la Selección Argentina. Tiene muy buen juego aéreo, que es algo que sufríamos con el resto de los arqueros. Tiene muy buena altura y la usa muy bien. Tiene muy buen funcionamiento en el arco y toma de decisiones de acuerdo a las jugadas que se van presentando. Eso le da tranquilidad al equipo, porque se lo hace sentir a los compañeros. Independientemente de lo que ocurra el sábado, hay arquero para rato. Es importante darle continuidad, ratificarlo en el puesto más allá de los resultados. Se lo ha ganado al puesto".