El nuevo team ciclista sindical de San Juan se estrena con Laureano Rosas

A tres meses del inicio de la Temporada de Ruta, un nuevo team ciclista asoma en San Juan. Se trata de “Gremios por el deporte”, un equipo formado por cinco sindicatos locales que hará su debut en el mes de agosto. El capitán de la prometedora estructura será nada menos que Laureano Rosas, el tres veces campeón de la Vuelta a San Juan.

El equipo será lanzado oficialmente la próxima semana. Si bien aún no está confirmado quién será el técnico –en carpeta hay tres nombres- sí están los siete pedaleros que empezarán darle marcha al sueño gremialista. Ellos son Víctor Arroyo, Juani Curuchet, Matías Pérez (campeón argentino Sub-23), Pablo de la Barrera, Mauricio Páez y Gerónimo Montaña.

Rolando Manzanelli, mánager de la escuadra, contó a Tiempo de San Juan que sumarán otros tres ciclistas en la previa de la temporada sanjuanina. Primero debutarán en Mendoza, donde disputarán algunas competencias, para luego apuntar al calendario local.

El ciclista oriundo de Las Flores viene de correr para Puertas de Cuyo.

Este team tiene como objetivo consolidarse en el ciclismo sanjuanino, pero también tiene en agenda otras carreras importantes fuera de San Juan. Ya tienen la invitación para la Vuelta al Valle, al ser Rosas uno de sus últimos campeones, y quieren tener también protagonismo en la Vuelta de Mendoza.

Al no tener licencia Continental, no podrán estar en la Vuelta a San Juan Internacional, pero no descartan hacerlo a futuro. En la provincia ya hay cinco: Municipalidad de Pocito, Municipalidad de Rawson, Agrupación Virgen de Fátima, Puertas de Cuyo y Sindicato de Empleados Públicos. “Ser Continentales hoy no nos quita el sueño. Pero si se da, bienvenido sea. Pero por un año vamos a focalizarnos en la competencia local”, señaló Manzanelli.

La imagen oficial del nuevo equipo sanjuanino.

Para eso hay un fuerte apoyo de cinco gremios sanjuaninos. La Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Asociación Obrera Textil (AOT), la Federación de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) y Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) serán los pilares de este ambicioso proyecto que, además, tendrá sponsoreo de empresas privadas como “Electro 3”.

“Armar esta estructura no fue fácil. Pero mediante este acompañamiento importante de los gremios y empresas privadas se puede concretar. Además, tener a Laureano Rosas es muy valioso. Es uno de los mejores ciclistas del país, que encabezará este equipo para los desafíos que se vienen. Hablamos de un lindo proyecto, que apunta competir con los equipos Continentales que ya están”, agregó Manzanelli.