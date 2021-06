Bomba en Concepción: Pelaitay se marcha de San Martín tras ocho años defendiendo la camiseta

"Termina una etapa en mi carrera. No quiero hablar mucho, pero dejo amigos y grandes personas que me trataron muy bien y me hicieron sentir realmente cómodo". Dolido, Nicolás Pelaitay confirmó a Tiempo de San Juan que no continuará en San Martín. El futbolista, que finalizaba su contrato este miércoles 30 de junio, anticipó que no hubo acuerdo con la dirigencia y continuará su carrera en otra institución.

"Son muchas cosas vividas, tantas buenas como malas. San Martín me formó y aprecio al club por todo lo que me ha dado", agregó el mediocampista, quien era el capitán del equipo en la actual temporada de la Primera Nacional.

Pelaitay es uno de los "hijos pródigos" de la institución, fruto de la cantera verdinegra. Hizo inferiores en el club de Concepción y el 12 de mayo de 2013 debutó oficialmente en el triunfo 2 a 1 ante Argentinos en el Hilario Sánchez. En aquel partido Nicolás ingresó en lugar del delantero Gastón Caprari cuando restaban diez minutos para el final del encuentro.

Tras su debut salió a la luz una historia de humildad y sacrificio: mientras entrenaba en el Verdinegro, trabajaba en una finca de 9 de Julio junto a su familia.

En el fútbol, fue ganando terreno primero de la mano de Rubén Darío Forestello, superando los 110 partidos con la camiseta de San Martín.