Desamparados y Peñarol vuelven al ruedo: ¿cuándo?

Después de casi dos semanas, los equipos sanjuaninos que participan en el Torneo Federal A reanudarán la competencia. Sportivo Desamparados y Sportivo Peñarol, quienes fueron habilitados para entrenar la semana pasada, ya conocen el día para sus regresos a la competencia.

Según informó el Consejo Federal de la AFA, el "Puyutano" visitará a Estudiantes de San Luis el lunes 7 de junio y Peñarol recibirá a Sansinena el día siguiente, es decir el martes. Ambos partidos corresponden a la fecha 7ma.

FECHA 7 - ZONA 1

Ciudad Bolívar vs. Círculo Deportivo

Cipolletti vs. Ferro (General Pico)

Sp. Peñarol vs. Sansinena

Dep. Madryn vs. Camioneros

Sol de Mayo vs. Huracán (LH)

Olimpo (BB) vs. Juventud Unida (SL)

Estudiantes (SL) vs. Desamparados (SJ