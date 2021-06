Toti Pasman volvió a hacerlo: dijo que Messi juega mejor porque murió Maradona

"Vos también Pasman, vos también la tenés adentro", le soltó Diego Maradona a Toti Pasman, aquel 14 de octubre de 2009, cuando con el gol de Mario Bolatti en el Centenario ante Uruguay y la derrota colombiana Argentina sellaba su pase al mundial de Sudáfrica.

Diego estaba enfurecido con las críticas al equipo, y en una catarata verbal dejo varias frases con su cuño, que quedaron para la posteridad.

“Al que no creía, a los que no creyeron, con el perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy blanco o negro, gris no voy a ser (nunca) en mi vida. ¿Eh? ¿Ustedes me trataron como me trataron? Sigan mamando. Ahora otra pregunta”, había dicho.

Momentos después, justo a Pasman se le ocurrió pedir la palabra y todo terminó con el famoso LTA.

La vida de Pasman, desde aquel momento quedó signada por ese cruce.

Anoche, en dúplex con Intratables, tras el triunfo argentino, el periodista pareció sangrar por la vieja herida y no pudo evitar el comentario de tremendo mal gusto: "Yo tengo una teoría, que Leo está más liberado. ¿Será que, sin Diego, ya tristemente, lamentablemente, entre nosotros, se sacó una mochila?".

Que le agregues el "lamentablemente" no te hace menos sorete @TotiPasman sos nefasto https://t.co/ktCmn9D9IO — Mateo (@MitoBalbiani) June 19, 2021

Las redes no le dejaron pasar el comentario, en el que el periodista parece insistir en la idea de que Maradona le hacía mal a la selección, aún sin dirigir, por la presión que el metía al crack rosarino.

Toti Pasman: "Messi juega mejor en la selección porque está liberado con el fallecimiento de Diego, se sacó una mochila".

Este Toti Pasman es un sorete andante y el diego tenía razón al decirle... pic.twitter.com/7q0VmGZROx — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) June 19, 2021

La tenes adentro pasman y no te la vas a sacar nunca. — Chiro (Selección) (@Ch1ro24) June 19, 2021

Pasman



Porque la mochila que él va a cargar toda su vida, se la quiere andar poniendo a otras personas.



Ya lo dijo D10S. pic.twitter.com/w7LduuFXPx — ¿Por qué es tendencia? (@Tendencia_Peron) June 19, 2021

Estudié 4 años periodismo. Cubrí 1000 eventos. Intento seguir perfeccionándome. Busco cursos para complementar mis conocimientos. ¿Para qué? Para ver como los grandes medios contratan a Toti Pasman y a los mismos 5 salames de siempre que gritan para ver quién se equivoca más. https://t.co/8q5UFRtdSS — Alejo (@AlejoSerafino) June 19, 2021

Toti Pasman diciendo en #Intratables que la muerte de Maradona le vino bien a Messi para liberarse y sacarse una mochila.



Total normalidad. — Cristian (@cristianivic) June 19, 2021

Vamos avanzar como sociedad cuando le bajemos el comedor Pasman, ya lo dijo D10S la tenes adentro. — micaela (@rastrosdemiel) June 19, 2021

Toti Pasman es tendencia. Celebro que la gente se de cuenta su odio para con todos a la hora de hacer "periodismo" y lo contra que es en ese rol. Como persona, excelente*. Sin embargo, antes de pedir la renuncia a uD83CuDDE6uD83CuDDF7 de Di María, debería dejar los medios de comunicación Pasman. — Leonardo Ehrenstein ? uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@LeoEhrenstein) June 19, 2021

La sigue teniendo adentro toti pasman https://t.co/qIQevWOxJo — el karpincho ?? (@ElKarpincho) June 19, 2021

Mala leche. Al final Maradona siempre tuvo razón https://t.co/4pi9o27cjj — Nacho Ferretti (@nachoferretti20) June 19, 2021

Toti Pasman odia a Diego, a Román y a Messi. Es insólito que se dedique al fútbol, debería ser periodista de pelota vasca. — Miguel (@ExileOnMiguelSt) June 19, 2021

No quería tirar nada hasta no escuchar la frase entera por las dudas. Que sorete que es Toti Pasman, ahora sí con todas las letras. https://t.co/jOsDjGj4Qs — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 19, 2021

Necesitamos como sociedad que Messi salga a decir "Pasman vos tbn la tenes adentro" Aunque sea que lo diga Mateo Messi (?) — Meli (@Melissak_glam) June 19, 2021