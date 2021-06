Detuvieron a un histórico delantero de Boca Juniors por golpear a una anciana

Jorge Comas, ídolo de Boca Juniors en la década del '80, fue denunciado por agredir a una adulta mayor en un condominio ubicado en Playa de Oro, Boca del Río (México).

Según medios mexicanos, el ex delantero del conjunto xeneize se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando discutió y golpeó una señora vecina de su departamento.

Jorge Comas, en su momento como delantero xeneize

“Me avienta un vaso de cristal con cerveza, logro esquivarlo se estrella el vaso y se me viene encima los golpes me agarró con la mano en puño y me golpeó cuántas veces quiso con una furia y una saña terribles, yo veía la rabia en su cara la muina pero yo no sabía porque, yo traía mis lentes puestos me los desbarató en la cara y me siguió golpeando”, explicó a un medio local la víctima.

'Comitas', como se lo conoció en su época de futbolista profesional, ya había protagonizado otros hechos similares en 2012 y 2016. En el primero agredió a un reportero del Club Veracruz y en otro tuvo un enfrentamiento con otra persona en un restaurante de la citada ciudad azteca.