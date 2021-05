Las mejores atajadas de Enzo Pérez: ¿tiembla Armani?

Ante la atípica situación que le tocó vivir a River, con más de 20 futbolistas contagiados de coronavirus, Marcelo Gallardo tuvo que rearmar su equipo con los únicos once que le quedaron disponibles para enfrentar a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores, entre los que no tenía a ninguno de los cuatro arqueros que incluyó en la lista de buena fe. Frente a esta situación, no le quedó otra alternativa que poner a un jugador de campo en el arco . Y el primero que se ofreció y terminó asumiendo la responsabilidad de la mejor manera fue nada menos que Enzo Pérez.

El experimentado volante de 35 años, que jugó en todas las posiciones del mediocampo a lo largo de su carrera, se calzó el buzo, los guantes y salió a protagonizar un hecho histórico tanto para el fútbol argentino como sudamericano. Y contra muchos pronósticos, al ex jugador del Valencia o Benfica no le fue nada mal.

Los de Gallardo se pusieron en ventaja muy temprano gracias a los gritos de Fabrizio Angileri, a los 3', y Julián Álvarez, a los 5'. Y recién a los 8 minutos llegó la primera intervención con las manos del improvisado arquero tras un tiro de esquina.

Fuente: Goal