Sorpresiva renuncia de Garelli en San Martín: "Es un sabor agridulce"

Después de cinco años, Hugo Garelli renunció a su cargo de coordinador de las inferiores de San Martín. El entrenador oriundo de Santos Lugares, Buenos Aires, que llegó a San Juan como ayudante de campo de Carlos Mayor y al tiempo regresó para ocuparse de la cantera verdinegra, decidió dar un paso al costado y apostar a un nuevo proyecto deportivo en Estudiantes de San Luis.

"Hablé con Jorge (Miadosqui) y le dije que tenía otra propuesta de otro club. Yo incliné la balanza en una parte económica. En San Juan me sentía muy a gusto y muy agradecido con la dirigencia, quienes sostienen los proyectos del club. Siempre me sentí apoyado por ellos y por los hinchas también. Pero hay que tomar decisiones en una situación difícil en el mundo. Y yo incliné la balanza en lo económico, que me va a ayudar a estar un poco mejor en otras cosas", comentó el técnico en diálogo con Tiempo de San Juan.

Garelli llegó por primera vez a San Juan en 2015, como ayudante de campo de Carlos Mayor, quien se hizo cargo del equipo en Primera. En el 2016 regresó a la provincia para hacerse cargo de los más de 600 chicos que tienen las inferiores de San Martín. Traía la escuela de Argentinos Juniors, donde dirigió las divisiones menores por más de 15 años, y de su labor en el Club Sociedad y Deportivo Parque, cuna de grandes jugadores como Nicolás Cambiasso, Juampi Sorín, Fernando Gago y Juan Román Riquelme, entre otros.

Tuvo varios interinatos en el equipo mayor, pero su labor siempre apuntó a potenciar a los futuros cracks de la institución. Dos futbolistas con los que trabajó de cerca y hoy son titulares en el plantel profesional son Matías Giménez y Francisco Álvarez. "Se cumplió, en porcentaje, el 70% del objetivo. Se armó un predio lindo y se logró sumar varios jugadores al equipo profesional. Pero hay otros que tienen un futuro hermoso. Fueron seis años y no es poco. Pero los cambios en el fútbol son necesarios por una u otra cosa. Me voy por donde entré, por la puerta del club. Espero que mi trabajo haya sido útil", cerró.