Jugadores de "la U" apuntaron contra periodistas y los acusan de "desleales" al rugby

Una foto tomada por dos periodistas de la página Ovalados del encuentro entre el San Juan Rugby Club y la Universidad, en la que se ve la presencia de público, sin barbijo y sin cumplir con el distanciamiento social, generó polémica. "Sin Protocolos

con el Presidente de @sanjuaninarugby, @kirwinsanso en su Club, fue imposible cumplir con los protocolos exigidos para jugar.

Mientras que en @jockeysjrc, la dirigencia hizo lo imposible, llevando algunas personas hasta la Tribuna del Hipódromo (alejada del campo de juego); los últimos minutos del clásico entre @unsjrugbyclub y @sanjuanrugbyclub fueron desbordados", publicaron desde el sitio abocado a cubrir los distintos encuentros de rugby en San Juan.

Muchos jugadores consultados no quisieron entrar en la polémica, pero otros si realizaron su descargo y argumentaron que en el ambiente están muy disgustados con quienes dirigen Ovalados, porque "publicaron cosas innecesarias", en palabras de José Cantoni, pilar de Universidad que estuvo en el encuentro donde San Juan Rugby perdió por 45-11. "Es un bajón, es una página que apoya al rugby y publicaron cosas innecesarias. La foto fue sacada en un momento donde se armó un chispazo en la cancha, pero la gente que está en la tribuna son todos jugadores de la inter", sostuvo Cantoni. Y agregó que "fue con mala intención, no se habló del partido y la gente de Ovalados ha buscado el momento justo para sacar esa foto".

Según explicaron jugadores que disputaron el encuentro la imagen fue capturada en un momento donde el árbitro sacó dos amarillas para dos deportistas de ambos cuadros por un supuesto tackle a destiempo. En el mismo un jugador de San Juan habría intentado agredir a un juvenil de "la U" y eso habría provocado el amontonamiento de gente y la situación "desbordante", que señalaron desde Ovalados.

"Sacaron dos amarillas, se levantó el banco suplente del San Juan y ahí sacaron la foto", sostuvo Cantoni. Y concluyó diciendo que "lo del tema del protocolo por ahí es como medio raro, se busca evitar el distanciamiento en una cancha donde hay 15 jugadores que están en permanente contacto con otros 15 jugadores".

Otro de los deportistas que habló con este diario fue Nicolás Martínez de Universidad, que también estuvo en el clásico sanjuanino. Al respecto opinó que "me pareció algo desleal por parte de ellos (Ovalados). Tendríamos que estar todos empujando para el mismo lado y no tratar de generar conflictos ahora que volvimos. Esto no busca más que separar y siempre hablamos de lo mismo, la familia del rugby es una sola". Y agregó que "no lo creía hasta que vi la foto, Andrés y Pablo son profesionales en su laburo, pero esto me pareció de muy mal gusto", dijo en referencia a las personas que se encargan de llevar adelante el sitio en cuestión.

"Ya estamos en el ojo de la tormenta por lo de Fernando y en esta publicación etiquetaron a la Unión Sanjuanina de Rugby con una clara intención", afirmó Martínez. Y concluyó diciendo que "en general hay malestar en el plantel y en ambiente, es una noticia que nos sorprendió a todos. Ahora corre peligro todo, fue algo que no era necesario".