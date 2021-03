Cisma en el judo sanjuanino: denuncias y sospechas por el manejo de fondos

Dos subsidios (uno de 80 mil pesos y otro de 475 mil), acusaciones cruzadas, recibos firmados en blanco, dirigentes que se rebelan y otros que siguen la línea de quien conduce el judo sanjuanino desde hace 40 años. En el medio, la deportista que mayores logros le ha dado al judo local: Ornella Gervasoni, campeona argentina, sudamericana y con futuro olímpico. El deporte de combate que en la provincia dirige un dirigente de peso como Luis Francisco Meritello atraviesa un cisma, como nunca antes ocurrió en otro deporte del plano local. Ya hay denuncias penales y sospechas por el manejo de fondos: el dirigente, vicepresidente de la Confederación Argentina de Judo, es el apuntado por la familia de la joven deportista.

Ornella entrenó con Meritello desde los 10 años. Hoy tiene 17.

El quiebre en el seno del judo local se dio a raíz de un subsidio que, según sostiene Daniel Gervasoni, su hija “recibió” para cubrir los gastos de sus viajes al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Recibió, entre comillas, porque la familia dice que recién se enteró que existía ese dinero semanas después de que fue depositado en las arcas de la Federación Sanjuanina de Judo.

Lo que explica la familia Gervasoni es que el dinero fue solicitado por la Federación, por un monto de 140 mil pesos, para cubrir 7 viajes a Buenos Aires que la joven debía hacer en 2019. En realidad, eran 20 mil pesos por cada viaje. Además, Meritello, según consta el documento al que pudo acceder Tiempo de San Juan, pedía otras ayudas económicas. El dinero llegó -al final otorgaron 80 mil y no 140 como pretendía-, pero a las manos de la Federación y ésta no se lo entregó a la judoca.

En ese entonces Ornella debía competir en Colombia y su familia sostiene que estaban ajustados con el presupuesto por lo que acudieron a Meritello para solicitar esa plata que les correspondía. Allí fue cuando -según ellos- Meritello les otorgó sólo 35 mil pesos y a modo de “préstamo”. A las semanas, la familia reclamó el resto del subsidio y el dirigente, según consta en el audio que grabó de una conversación con el dirigente y cuenta el papá de Gervasoni, el presidente de la federación le expresó enojado: “No mezcles los tantos, llegaron 140 mil pesos para la Federación y 35 mil son para vos”. El expediente dice otra cosa.

En marzo de 2020, antes de que se decretara el aislamiento por la pandemia de coronavirus, finalmente hubo acuerdo. Parecía que todo se iba a resolver. pero.... El dirigente prometió reintegrar el dinero del subsidio que había llegado al organismo a nombre de Ornella en dos veces: la mitad del dinero de contado, y la otra, en cuatro cuotas iguales. Por la inflación –la familia fue asesorada por un estudio jurídico-, iba a entregar el doble del monto que había recibido en un principio, es decir, 160 mil pesos. Y así se hizo, incluso con un convenio entre las partes.

Lo que pasó después fue mucho peor, sostienen los Gervasoni. Según constan las capturas que presentaron ante la Justicia y forman parte de una denuncia penal y civil contra Meritello, el dirigente pretendía saldar la deuda quitándole dinero a los clubes a través de los fondos que había enviado Nación por la pandemia, compensando lo que la Federación se había quedado y tuvo que devolver a la deportista, con este nuevo aporte a los clubes.

A la federación había llegado un aporte de 475 mil pesos: 65 mil pesos para Macabi, 40 mil pesos para la Municipalidad de Rawson, 65 mil pesos para el Consejo de Ciencias Económicas, 65 mil pesos para Cipolletti, 40 mil pesos para el Círculo de Cinturones Negros y 200 mil pesos para la Federación. Según un texto que salió del mail del alto dirigente, los clubes debían colaborar para el reintegro del dinero a la deportista. "Le escribo para proponerles si pueden que hagamos una reunión. Hay dos temas importantes que todos deben conocer y otros decidir. El uno, el tema Gervasoni. Les explico a todos que reciben el dinero que una parte la deben colocar para el pago de Gervasoni”, le había escrito a los clubes.

Se sabe que al menos una de las instituciones hizo su aporte para el caso de Gervasoni. Otro se negó, no quiso firmar un recibo en blanco, y terminó desafiliado. Es decir que los jóvenes que acuden al club que no quiso firmar los pagarés en blanco no pudieron competir oficialmente. Según se supo, la decisión de la Federación con ese club fue por un presunta deuda anterior.

En el medio hubo una reunión con todas las partes en la que aparecieron muchos interrogantes. “Yo no voy a firmar algo, profe. Acá está todo en blanco, el recibo dice suma, pero a mí no me dicen. No sé qué han mandado, qué plata han mandado. No puedo firmar algo que no estoy viendo. Además, todo el quilombo con este muchacho… ¿Por qué estamos metidos nosotros?”, le manifiestan desde un club, a lo que Meritello responde: “¿Y quién lo va a pagar?”,

Esa reunión entre las autoridades de la Federación y los representantes de los clubes fue escenario de un largo descargo de Meritello. Según algunos asistentes, el dirigente se despachó en duros términos a la familia de la principal deportista de la disciplina en San Juan. Incluso circula una grabación de lo que habría ocurrido allí. Ese soporte fue empleado por la familia de Gervasoni para presentar una demanda por calumnia e injurias contra Meritello. De ser real la captura, podría poner en dificultades al dirigente.

Ahora es la deportista quien está en el medio del escándalo. Según la familia, el dirigente amenazó con desafiliarla. “Desde hace un año que está entrenando sola, sin sus compañeros, sin un tatami. Él no presenta los papeles para que ella pueda competir y nos está complicando. Dice que nosotras vivimos de ella, y nosotros nos desvivimos para que pueda competir, para que pueda entrenar. Desde chiquita lo hace, es su pasión. No es justo”, asegura Tania, la mamá de Ornella.