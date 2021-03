Salas quiere revancha en Puyuta: "Si me dan minutos, le puedo dar mucho a Desamparados"

Lucas Salas dio vuelta la página y este miércoles comenzó una nueva etapa en Sportivo Desamparados. En el Estadio del Bicentenario, con indumentaria verdiblanca y con Cristian Bove de entrenador, el volante sanjuanino puso primera en el conjunto puyutano, donde comparte plantel con Federico Paz, amigo y compañeros en San Martín.

"Fue raro al principio, pero después me sentí cómodo. Conozco a la mitad del plantel, al cuerpo técnico, y es un grupo muy bueno. Hubo saludos, me recibieron muy bien. No pude hablar bien con Cristian, pero seguramente más adelante charlaremos, cuando todo esté más tranquilo", contó el futbolista a Tiempo de San Juan.

Lucas firmó con Sportivo tras desvincularse del Verdinegro, club donde surgió y tuvo un breve paso en la última temporada. En Concepción jugó apenas 16 minutos frente a Mitre porque terminó expulsado por juego brusco. Después volvió al banco de suplentes, pero sin chances de ser una alternativa para Ferrari. Para su sorpresa en plena pretemporada terminó "colgado" por decisión del entrenador rosarino.

Cuando rescindió contrato, incluso cuando salió a la luz que el DT de San Martín no lo iba a tener en cuenta, surgió el rumor de su posible paso al Barrio Patricias Sanjuaninas. En ese momento lo desmintió. Y ahora, concretando su fichaje, asegura que su salto de vereda se dio en los últimos días, después de charlar con la dirigencia puyutana. "Hace dos noches me llamaron, cuando se enteraron que había rescindido contrato. Se dio todo muy rápido, yo estaba con ganas de jugar. Esto es trabajo y Desamparados me abrió las puertas. Estoy agradecido, así que cada vez que me toque entrar a la cancha daré lo mejor", comentó.

Salas prefirió no ahondar sobre su fugaz paso por San Martín. Sí se refirió a su condición física y anímica, tras las declaraciones de Bove, y avisó que quiere revancha: "Me siento bien físicamente, sí es cierto que me falta ritmo. Necesito minutos, en San Martín no me supieron esperar. Si el técnico (Cristian Bove) me da minutos, le puedo dar mucho a Sportivo. Conozco la categoría, jugué con Olimpo, y me puedo sentir muy cómodo. Quiero lograr cosas importantes aquí".

"Bove sabe lo que le puedo dar y aportar al equipo. Me pone contento que haya mostrado interés en mí y que los dirigentes me hayan contactado".