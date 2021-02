La actividad recreativa de San Juan que más dolores de cabeza trae a las autoridades

Las zonas aledañas al dique de Ullum es una de las predilectas por los sanjuaninos para realizar distintas disciplinas deportivas y actividades de ocio, pero hay una en particular que está significando un verdadero dolor de cabeza para las autoridades. Se trata de aquellos deportes que involucran vehículos de agua con motor tipo lancha o moto de agua que llegan hasta las playas de embarcación y muchas veces no cumplen los protocolos establecidos. Según detalló Edgardo Rodríguez subsecretario de Deportes de la provincia, "la situación en esas zonas es muy complicada, nadie respeta nada. Se te meten con las lanchas por las playas que no están habilitadas o muchas veces no tienen los permisos correspondientes que se exigen no solo por temas de pandemia. Y en otras ocasiones se enojan con los guardavidas y se arman discusiones donde agreden verbalmente a ese personal por el tema de los horarios".

Uno de los accesos que utilizan de las playas que no tienen concesión.

El problema además involucra a muchas de las personas que van a las costas del dique a bañarse en zonas que no están habilitadas. "Se mezcla todo en un solo lugar, tenes por un lado a la gente que no pueden estar incumpliendo las medidas sanitarias y por otro a los que llevan vehículos de agua a motor que cometen varias irregularidades", afirmó el funcionario sobre los episodios que en general tienen que ser solucionados con ayuda de la policía. "Si no te ven con un uniformado no te hacen caso o se generan discusiones que están de más", agregó Rodríguez.

Los accesos que utilizan para evitar los controles se dan por el camping Costa Magna que está abandonado hace mucho tiempo, la zona de Las Coloradas, Costa del Lago y otras playas que están sin concesión, según contó Rodríguez. "Además del problema de los ingresos, hay un inconveniente aún más grande y es que no hay una normativa de los diques que regule los horarios o las zonas para navegar. Como no hay una norma no se puede cobrar cuando se cometen algunas irregularidades, pero estamos trabajando en eso y la brevedad haremos una modificación de la ley náutica que es de los años 90", finalizó.