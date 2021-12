El TC cerrará el año otra vez en San Juan y ¿se correrá de noche?

Al Turismo Carretera le sienta bien San Juan. Desde la inauguración del Circuito El VIllicum en 2018, la categoría no sólo que no dejó de venir a la provincia, sino que eligió este escenario para despedir el año en las últimas dos temporadas. Y el 2022 no será la excepción.

Según indicaron desde la ACTC, en el 2022 la categoría más importante y popular del automovilismo argentino tendrá su Gran Premio Coronación otra vez en el autódromo de Albardón. Pero hay un detalle, ¿se viene un cierre de noche?

Desde hace un tiempo se viene hablando sobre la posibilidad de iluminar el recinto sanjuanino, hoy uno de los mejores de toda Sudamérica. Pero ahora esa idea toma más fuerte, sobre todo después de las declaraciones del gobernador Sergio Uñac a Tiempo de San Juan.

"En el marco de hacer más cosas, siempre es una posibilidad iluminar el autódromo. Vamos a seguir evaluando, obviamente que todo dependerá del costo y el nivel presupuestario que podamos tener", comentó el mandatario provincial.

"Seguimos teniendo ganas de seguir haciendo cosas. Me desvivo por generar menores cosas. La idea es que cuando me retire de la Gobernación se me pueda apuntar porque fui muy rápido y no porque los días me pasaron por encima y no hicimos nada", agregó Uñac.

El Villicum fue inaugurado en 2018 como un autódromo de categoría internacional, con una longitud de 4.266 metros y subidas y bajadas a lo largo del trazado, generadas artificialmente con un movimiento de suelo superior a los 700 000 m³. El trazado fue diseñado por el arquitecto especialista en autodromos Leonardo Stella y busca un grado de homologacion A1.