Pablo Giralt a fondo: cómo palpita Argentina-Brasil en San Juan, elogios para Scaloni y "su pronóstico sobre Messi"

“Que la Selección Argentina pueda recorrer el país es lindo y saludable. Es una gran oportunidad para que el público de todo el país pueda acercarse al equipo”, asegura Pablo Giralt, el relator que está en casi todas las transmisiones de fútbol y que, con la Selección Argentina, se permite ser un hincha más. En la previa de Argentina-Brasil en el Estadio del Bicentenario, el reconocido periodista charló a fondo con Tiempo de San Juan: por qué el plantel albiceleste debe jugar en el interior, elogios para Scaloni y el equipo, su pronóstico sobre Messi y Más.

Giralt llegará a San Juan con la Televisión Pública, donde encara todas las transmisiones de la Selección Argentina junto a Ángela Lerena y Tití Fernández, entre otros. Para el también periodista de DirecTV Sports, TNT Sports y Radio La Red, la emisora del Grupo América, no será la primera vez –tampoco la última- que visita la provincia. “Hace más de 20 años que viajo a San Juan con los diferentes equipos, muchísimo tiempo”, confiesa.

-¿Qué te parece que el clásico de selecciones más importante del mundo lo pueda disfrutar también el interior del país?

-Yo soy del interior, soy santafecino. Es lindo, más en este punto tan importante de comunión que hay entre la gente y el equipo. Es un lindo reconocimiento y una oportunidad para hacerle un cariño a la gente y que la gente pueda darle cariño a la Selección y a Messi.

-Se hablaba mucho del Estadio Monumental y sus óptimas condiciones, ¿te sorprendiste cuando AFA anunció la sede para Argentina-Brasil?

-No sé si me sorprendió que San Juan sea sede de Argentina-Brasil, al ser el interior me imaginaba cualquier sede. Me parece bien que se vaya rotando las sedes y todos tengan la posibilidad de ver a la Selección Argentina. Está bueno, en el interior tenemos un montón de sedes lindas, escenarios buenos y modernos. En San Juan se vivieron un par de finales, pero sin público lamentablemente. Lo de ahora será distinto, al haber público tendrá otro clima y energía. Va a ser un lindo desafío.

-Esta semana salió la lista de convocados por Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias, ¿qué te pareció?

-Me gusta, es una lista valiente la de Scaloni. Se anima en este momento a mechar experiencia y jóvenes talentos. Se nota que está mirando y siguiendo muchos jugadores, y pone la lupa en muchos jóvenes. La lista me pareció extensa, muy buena, con variantes pensando en dos duelos muy difíciles contra Uruguay en Montevideo y frente al mejor equipo de Eliminatorias. Más allá de que Argentina salió campeón de América, el mejor equipo de las Eliminatorias es Brasil, salvo un empate, ganó todo. Es un desafío espectacular para esta Selección y este grupo de convocados.

-Hay preocupación por la lesión de Messi, ¿lo ves en alguno de los dos partidos?

-Yo creo que Messi va a poner las energías para llegar al partido con Brasil, en San Juan. No sé si va a estar para Uruguay (12 de noviembre). Hay que ver cómo está de la contusión ósea que tiene. Ojalá que llegue. Hay que ver hasta dónde presiona el PSG para que juegue o no. Me lo imagino más a Messi contra Brasil, no me lo imagino jugando los dos partidos. No porque no quiera, sino porque me parece que sería prudente cuidarlo.

-¿Qué análisis haces de Argentina-Brasil, un duelo esperado tras el escándalo en San Pablo y que tiene a las dos selecciones protagonistas de las Eliminatorias?

-En Uruguay es bravísimo, pero el duelo más duro es con Brasil. Se trata del mejor equipo de las Eliminatorias. Si bien será el reencuentro tras lo ocurrido en San Pablo, hay muchos puntos en común entre Argentina y Brasil, como que la efervescencia va bajando. Hay mucha cordialidad, amigos, compañeros. Es un lindo duelo futbolero pero queda ahí y se terminó, eso hace que el espectáculo sea mejor aún.

-¿Qué opinión tenés sobre Scaloni, un DT que logró romper un maleficio y genera mucha ilusión al pueblo argentino?

-Lo que me gusta de Scaloni es que no se compromete con ninguno. Salvo Messi, que es un poco el intocable y va a estar siempre mientras pueda jugar, el resto va a tener que ganarse un lugar todo el tiempo. Me gusta que los protagonistas sepan que para jugar en la Selección Argentina tienen que ganarse el lugar, eso es buenísimo.

-Además del técnico, tenemos un equipo que está rindiendo y respondiendo…

-Tenemos un arquero bárbaro. Dibu Martínez es un buen arquero, es una tranquilidad tener a un arquero que te inspira confianza en momentos decisivos. Tenemos a uno de los cinco mejores volantes del mundo: Rodrigo de Paul está en ese podio, en un gran nivel y luciéndose. Después hay puestos individuales que están funcionando bien en la Selección, quizás no tanto en sus equipos. Tenemos variantes en la defensa, en el mediocampo, en ofensiva. Acá se está dando una cosa lógica. Cuando las cosas salen bien es más fácil provocar el recambio y generar recambio y que tengas variantes, porque estás con viento a favor.

-¿Pensas que ya hay una base formada pensando en el Mundial de Qatar?

-Puede haber una base, pero mínima. Yo no creo. Armar una lista ahora no sería prudente. La realidad de los futbolistas va cambiando todo el tiempo. A lo mejor el que está bien ahora, dentro de un año quizás no esté tan bien o esté tensionado. Hay un montón de imponderables que ocurren, por ende, no creo que haya una lista fija. Me parece que Scaloni va llevar a lo mejor. Si él no se caza con nadie, salvo con Messi, creo que es la mejor decisión que puede tomar. Al Mundial tienen que ir los que estén mejor y enteros, son 7 partido y en un mes.

-Para cerrar, ¿qué hay detrás de tu emoción en los relatos de la Selección?

-Será por mi amor a la Selección, a Messi, a que nos vaya bien en lo que nos toque competir, sea Copa América o Mundial, y sentir que todos estamos felices, que es una alegría que une a toda la familia. Viene por ese lado la emoción. Todos los fines de semana relato fútbol local e internacional, pero con la Selección me permito ser hincha. Eso hace que pueda disfrutar el relato y pueda emocionarme, dejar que los sentimientos fluyan. En este momento, particularmente, estoy muy feliz de transmitir a la Selección por la TV Pública. Esperemos ahora seguir con esta racha en el Mundial, que es el máximo objetivo, y que Messi, más tranquilo con la Copa América, pueda disfrutar este tramo con el equipo.