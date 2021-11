Confirmado: Lionel Messi viene con la selección a San Juan, y hay más sorpresas

El clásico más importante del fútbol mundial se va a jugar en San Juan, el 16 de noviembre.

Y como si cualquier Argentina Brasil no alcanzara, la expectativa mundial era ver en una cancha, enfrentados, a Neymar y a Lionel Messi, los cracks que comparten colores en el Paris Saint Germain, y lo hicieron antes en el Barcelona, cuando conformaron lo que se consideró el mejor equipo de la historia.

La presencia de Messi, si bien anhelada, no podía ser confirmada hasta que Lionel Scaloni no entregara la lista oficial de convocados.

Esta tarde el de Pujato hizo lo propio, y para alegría del mundo futbolero, ahí estaba Lionel Messi.

El rosarino preocupó a parisinos y a argentinos por su lesión reciente en isquiotibiales, más una contusión en la rodilla que le impidió participar de entrenamientos del PSG y del último partido de su equipo por la Champions.

En París no están muy contentos con la devoción de Messi por su selección, y consideran que viaja y se esfuerza demasiado (no sale nunca, juega todos los minutos) para un jugador que ya no tiene 20 años.

La agradable sorpresa de Messi adentro de la cancha se suma a otras que preparó el conductor de la Scaloneta.

Entre los convocados hay varios "pibes", a los que el DT, convertido ahora en una deidad sin ateos, busca darle rodaje y roce internacional en una jornada con nada menos que dos clasicazos: con Brasil el 16 y con Uruguay, 5 días antes.

Entre los tapados están Enzo Fernández, un mediocampista de River de 20 años; Thiago Almada, el juvenil mediocampista de 20 años, ya consolidado en la primera de Vélez; Exequiel Zeballos, delantero de boca de 19 años; el también Xeneixe Cristian Medina, mediocampista de 19 años; un enganche de 18 años y con presente en la Juventus, Matías Soule; el marcador central Canalla de 20 años Gastón Ávila; y el arquero de Tigre, Federico Gómez, de sólo 17 años.

Se descuenta que estos chicos no tendrán lugar en los partidos ante Brasil y Uruguay, pero su espacio como sparrings de lujo de la selección, seguramente, les aportará una experiencia clave para futuras convocatorias.