El tuit viral sobre Higuaín que enloqueció a los hinchas de River

Varios hinchas de River soñaron con el regreso de Gonzalo Higuaín, quien brilló con la Banda en sus inicios antes de saltar al Real Madrid. Y un tuit viral enloqueció a los fanáticos en redes sociales.

Un periodista aseguró que el club de Núñez iría a buscar al Pipita, actual delantero del Inter de Miami de la MLS. Como era de esperarse, la publicación se viralizó rápidamente.

Los hinchas reaccionaron, ilusionados con un posible regreso de Higuaín, subcampeón del mundo con la Selección Argentina y exgoleador del Real Madrid y Napoli, entre otros equipos.

A pesar de la ilusión de los fanáticos, es muy complicado que Gonzalo Higuaín vuelva a River: tiene vínculo con la institución de la MLS hasta diciembre de 2022 y ya avisó que no desea regresar a la Argentina.

“Ya la vuelta a Argentina, con todo el cariño y respeto que le tengo a River, no se va a dar. Tengo 33 años y veo mi futuro acá. Voy a disfrutar lo que es jugar al fútbol en esta liga y después ya está”, expresó en marzo, en una entrevista con ESPN.

Y agregó: “No quiero engañar a nadie. No quiero decir sí y después no se da. A River no voy a volver si no tengo todo de mí para dar. No vamos a andar dando vueltas y a vivir de especulaciones. Siempre voy a estar agradecido, voy a tener un respeto muy grande, pero no me gusta jugar con la gente y volver a no poder dar lo máximo de mí. River no se lo merece y yo tampoco”.

(Fuente: TYC Sports)