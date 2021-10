El equipo que piensa Lionel Scaloni para enfrentar a Paraguay

A contrarreloj. Así trabaja Lionel Scaloni con el grupo de seleccionados que afrontará la próxima triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022. El campeón de América visitará este jueves a Paraguay en Asunción, en el que será el primero de los tres compromisos que tendrá en esta ventana de encuentros. El domingo actuará como local frente a Uruguay en el estadio Monumental y el jueves 14/10 repetirá localía ante Perú.

El entrenador albiceleste simplemente tiene un puñado de horas para evaluar el estado físico de sus convocados y, en base a eso, disponer de un once inicial para chocar con el combinado guaraní. En la jornada de ayer, el grueso de jugadores provenientes de Europa (junto a los del medio local) realizaron los primeros trabajos en el Predio de Ezeiza. Algunos de los citados ya habían comenzado con las tareas el domingo por la tarde. En tanto, este miércoles a primera hora arribaron los del París Saint Germain (Lionel Messi, Leandro Paredes y Ángel Di María).

Las labores fueron de baja intensidad teniendo en cuenta los respectivos viajes de los futbolistas. El preparador físico Luis Martín se encargó de la coordinación de movimientos livianos, ejercicios de elongación y algunos trabajos con pelota en circuitos. El miércoles, en turno vespertino, se registró una nueva sesión. Este jueves por la mañana será el último ensayo antes de partir a Paraguay a las 18 horas.

Si bien no hay certezas y Scaloni planificará un breve trabajo táctico con el que definirá el once, los que se perfilan de cara al siguiente cotejo son los mismos que iniciaron en la final de la Copa América ante Brasil. Es decir Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. El que arrastra molestias en un tobillo es el Huevo Acuña, motivo por el cual el cuerpo técnico decidió llamar a Facundo Medina. En caso de que el ex Ferro y Racing no esté al 100%, quien estará desde el minuto cero es Nicolás Tagliafico.

En caso de confirmarse esta alineación, serían 4 las modificaciones respecto a la última presentación contra Bolivia en la noche del hattrick de Messi: Martínez por Juan Musso, Montiel por Nahuel Molina, Romero por Germán Pezzella y Lo Celso por Papu Gómez. “Estoy poco ansioso por estos partidos porque es una fecha importante. Estamos siempre con las ganas de que lleguen los jugadores y de la mejor manera posible, sin ningún contratiempo como puede llegar a pasar algunas veces. Así que esperando que lleguen ellos para comenzar a trabajar”, manifestó Scaloni en la previa.

LA AGENDA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Miércoles 6/10

Entrenamiento matutino en el Predio de Ezeiza

18:00 Vuelo a Asunción

Jueves 7/10

20:00 Partido contra Paraguay

*Regreso a Argentina post partido

·Fuente: Infobae