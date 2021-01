¿River lo puede dar vuelta contra Palmeiras?: el fútbol sanjuanino se la juega y da su veredicto

Una noche de terror tuvo River en Avellaneda. El equipo millonario perdió 3-0 ante Palmeiras, por la primera semifinal de Copa Libertadores, y ahora deberá buscar la hazaña en suelo brasilero. La revancha será el 12 de enero a partir de las 21.30 horas en el Allianz Parque y el equipo que dirige Marcelo Gallardo deberá golear para llegar a la final. ¿Podrá lograr la épica? La opinión de los referentes de la redonda en San Juan:

Ariel Poblete - periodista de Diario de Cuyo

"Por supuesto. Esto es fútbol, de alta competencia pero sigue siendo fútbol y todo es impredecible. Lógico que el golpe de 0-3 abajo desmorona cualquier planteo pero si no fuera River y no tuviera algunos antecedentes cercanos en Copa Libertadores, diría que es imposible. Pero está este River que perdió demasiado en el recambio, y todo puede ser. Tendrá que ser la noche perfecta. Sin Quintero, sin Scocco, sin Pratto, sin Martínez, sin Palacios River es otro, pero los grandes están llamados a hacer historia y a eso apelará un técnico que sabe lo que se juega".

Pablo "Peca" Jofre - jugador de Sportivo Desamparados

"Veo difícil que River lo pueda dar vuelta, pero esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa sabiendo como juega River. Teniendo a Gallardo en el banco es una garantía como desempeña los partidos".

Gisel Moreno - Periodista de Radio Colón

"River por supuesto que puede dar vuelta el resultado. Va a ser muy difícil pero no imposible. Tiene que trabajar, aparte de lo futbolístico, en la concentración y la cabeza que va a jugar un papel importante en Brasil".

Cristian Bove - DT de Sportivo Desamparados

River ya lo dio vuelta en otra oportunidad. Es un equipo con mucha jerarquía, mucho trabajo y muy maduro. En el fútbol todo es posible".

River necesita ganar 3-0 para ir a penales y luego en caso de marcar 4 o más goles, deberá tener una diferencia de tres con el Verdao para clasificar.

Ángel Ligorria -´periodista de Canal 13

"River tiene las condiciones necesarias para poder dar vuelta el resultado. Claro que primero Gallardo deberá resolver los horrores que está cometiendo el Millonario en defensa. Si bien las estadísticas del Palmeiras en esta Copa asustan, hay que tener en cuenta que el primer "rival serio" que le tocó enfrentar es River, pese a que en el partido de ida ya ganó 3 a 0. River es de los equipos que tenés que noquearlos para poder eliminarlo, y creo que el Verdao aún lo dejó vivo con los goles que erró sobre el final. La serie todavía está abierta porque uno de los entrenadores es Marcelo Gallardo y siempre tiene algún as en la manga".

Roly Rodríguez - DT

"No creo que River lo pueda dar vuelta. Tiene que ir a buscar el resultado y Palmeiras juega muy bien de contra. Esto puede terminar en un resultado como el de la ida, que terminó 3 a 0".

Emiliano Schlamelcher - Periodista de Nuestro Fútbol

“Creo que River tiene una parada complicada en Brasil para la vuelta. Es un 3 a 0 abajo ante un equipo que demostró ser muy duro y aprovechó los errores del Millonario para tener esta ventaja abultada. Lo veo difícil, pero no imposible".

Yani Mallea - Jugadora de Alianza

"Para mi no lo va a dar vuelta, porque tiene que ir a Brasil a buscar el resultado. Y ahí es cuando va a dejar espacios atrás y el Palmeiras va a aprovechar, a agrandar la diferencia. Hay que tener en cuenta también que River no esta defendiendo muy bien. De todas maneras esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Pero creo que la tiene muy complicada y no va a poder cambiar las cosas".

Federico Funes - Periodista de Diario El Zonda

"Creo que River lo puede dar vuelta. No es algo sencillo, pero el equipo de Gallardo tiene la jerarquía como para, al menos, ilusionar a sus hinchas con una hazaña de esa naturaleza, porque de lograrlo sería épico. Si fuera con público, la historia podría estar cerrada, pero aquí la localía no influye demasiado, además el Millonario demostró que le puede llegar con peligro al Palmeiras. Si están afilados, en una buena noche, se puede conseguir la proeza. Difícil, pero no imposible".

Sofi Recabarren - Jugadora de Trinidad

"Para mí River puede darlo vuelta porque tiene con qué. Estoy segura que tanto Gallardo como los jugadores van a ir por todo. Como dijo Marcelo, `Que la gente crea, porque tiene con qué creer´.

Cristofer Díaz - Periodista de Radio La Voz

"Es muy difícil poder revertir el resultado, pero no imposible. Para cambiar la historia dependerá exclusivamente de River. La forma en que el DT le cambie la cabeza a sus jugadores, la mentalidad es fundamental. Necesita gol y cambiar en algunos aspectos.

La noche épica de la que habla Gallardo, es la de un milagro futbolístico".

Martín Alaníz - Jugador de Peñaflor

"Es difícil pero no imposible. River tiene un gran equipo pero Palmeiras, más allá del resultado, es un equipo copero con experiencia en estas instancias. Para mí River no pasa".

Ricardo Dillón - DT del Mushuc Runa

"Siempre un equipo puede dar vuelta un resultado y más si es River, aunque la diferencia es grande. Dependerá de que River convierta rápido el primer gol y se estabilice en la cancha porque Palmeiras jugara igual que en Argentina, al contragolpe".

Maru Silva - Periodista de Canal 8

"Si fuera un equipo común y corriente el que está 3-0 abajo en esta serie de semifinal, te diría que ya está todo definido, pero este River de Gallardo no para de sorprenderme torneo tras torneo, y ya dio pruebas suficientes de que nadie puede darlo por vencido antes de tiempo. El resultado igualmente es exagerado, porque River propuso desde el minuto 1 y manejó la pelota, mientras que Palmeiras basó su juego en el contraataque. El muñeco habló de que se necesita una “noche épica", pero yo creo que si logran ajustar la concreción de las buenas llegadas que tiene River, se puede dar. ¿Difícil? Sí, muy. ¿Imposible? Para el River de Gallardo, nada".