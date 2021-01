¡El título 70, en San Juan!: Boca ganó por penales y es campeón

"Boca ya salió campeón, Boca ya salió campeón, se lo dedicamos a todos la re....". El Xeneize dejó atrás la eliminación por Copa Libertadores y festejó a lo grande su consagración en la Copa Diego Armando Maradona. Fue después de imponerse en los penales ante Banfield, en un partido que terminó 1-1y con la expulsión del sanjuanino Emmanuel Más.

El conjunto de Russo ganaba con golazo de Cardona, que minutos después terminó en el banco por una lesión. Manejó la pelota en todo el partido y parecía que festejaba a los 90, pero una desatención en el fondo provocó el empate del Taladro.

Sí, faltando segundos para el final ambos equipos terminaron igualados y se midieron en los penales. Desde los 12 pasos, la efectividad del equipo de Russo frente a la poca eficacia de su rival fue clave. Boca ganó y se coronó campeón.

No es un título cualquiera, se trata de la copa que lleva el nombre de su máximo ídolo: Diego Armando Maradona. Además se trata del título número 70, conseguido en San Juan. Un poco de calma, eso sin dudas.

Tras lograr el campeonato, Tevez afirmó que seguirá: "Tengo mucho más para dar, estoy muy bien, muy tranquilo, a pesar de los problemas que tuve en el 2020. Sería muy injusto irme en este momento. No voy a cometer el mismo error de cuando me fui a China. Que la gente se quede tranquila, que me voy a quedar".